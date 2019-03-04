Россиянин поднял над своим домом украинский флаг в поддержку Сенцова и пленных моряков 4.03.2019, 12:31

Акция является обращением к правителю РФ Владимиру Путину.

Российский активист Владимир Егоров поднял над своим домом в Тверской области украинский флаг в поддержку украинских политзаключенных, сообщает nv.ua.

В комментариях под постом адвоката Дмитрия Динзе он написал, что акция является обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова и всех украинцев.

В видео, которое активист опубликовал ранее на своей станице, говорится также о поддержке украинских моряков, которые были захвачены во время агрессии в Керченском проливе.

Егоров также призвал россиян присоединяться к его акции и поддержать Украину.

"Требуйте от кремлевской ОПГ вывода войск России из Украины, освобождения всех украинских военнопленных! Освобождения захваченных территорий чужой страны!" - написал активист.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что более 80 украинцев удерживаются в России, среди них украинский режиссер Олег Сенцов и украинские моряки.