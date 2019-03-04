«Баста»: Брестская традиция сопротивления набирает популярность в других городах 1 4.03.2019, 12:41

Жители Светлогорска вышли на протесты с требованием закрыть завод беленой целлюлозы.

Брестская традиция кормления голубей становится популярной в других городах. В Светлогорске вчера тоже протестовали против вредного производства. Жители требуют закрытия завода беленой целлюлозы, сообщает телеграм-канал «Баста».

Напомним, после пробного пуска завода в ноябре 2017 года деревню Якимова Слобода и город Светлогорск накрыло вонью. Люди страдали от тошноты, кашля, жаловались на проблемы со здоровьем. Руководство завода утверждало, что нормативы не нарушены, газы низкой концентрации не вредны для здоровья. Только после давления общественности руководство признало, что в атмосферный воздух попадают метилмеркаптаны. Жители Светлогорска уже долгое время ведут борьбу против завода беленой целлюлозы. 15 сентября 2018 года в городе прошла акция, на которую вышло более 150 человек.