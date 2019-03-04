Главного редактора tut.by Марину Золотову приговорили к штрафу в 300 базовых 1 4.03.2019, 12:47

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Марина Золотова

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня в 12.30 суд Заводского района Минска огласил приговор по «делу БелТА».

Суд признал главного редактора tut.by Марину Золотову виновной и приговорил к штрафу в размере триста базовых велечин. Подписка о невыезде остается в силе до вступления приговора в законную силу, сообщает tut.by.

Судья Александр Петраш также постановил взыскать с Золотовой 6 тысяч рублей в пользу БелТА за услуги адвокатов. По решению суда журналистам tut.by будут возвращены изъятые телефоны и диски.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В прениях сторон прокурор Юлия Харчейкина попросила признать главного редактора tut.by виновной в бездействии должностного лица и оштрафовать на 1000 базовых (25,5 тысяч рублей, около 10 тысяч евро). Марина Золотова считает: в ее действиях нет состава преступления.

После суда Марина Золотова прокомментировала приговор.

— Спасибо вам большое, что пришли и следили за всем этим. Я пока еще не определилась: буду ли обжаловать. Вы знаете, что статистика по оправдательным приговорам 0,2%, поэтому, честно говоря, на такой приговор не рассчитывала и не ожидала. Меня порадовало, что приговор оказался более мягким, чем просил прокурор. Пока хочется отдохнуть. Спасибо журналистам, что следили, и спасибо моим родным, — после этих слов в глазах Марины Золотовой появились слезы.