Bloomberg: Пекин и Вашингтон почти заключили торговую сделку 4.03.2019, 12:59

Фото: ТАСС

Агентство приводит ряд деталей договора.

Китай и США почти подошли к заключению торговой сделки, придя к соглашению практически по всем пунктам будущей договоренности в том числе и о взаимном снижении тарифов, в воскресенье, 3 марта, сообщило информационное агентство Вloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Агентство приводит ряд деталей готовящейся к окончательному заключению сделки; так, Китай, в частности, обещает снизить тарифы и другие ограничения на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары из США, а Вашингтон в качестве ответной меры рассматривает возможность отмены большинства санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

Издание отмечает, что формирования соглашение, несмотря на ряд подводных камней, движется, и о сделке могут объявить во время саммита президента США Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином, который предположительно пройдет 27 марта - при условии, что к этому времени стороны окончательно придут к соглашению.

Известно, что в рамках договоренностей Китай ослабит ограничения на иностранное владение в предприятиях автомобилестроения, а также значительно снизит тарифы на импортные автомобили - сейчас тариф установлен на уровне 15%. Также Пекин может пойти на увеличение закупки товаров из США - по информации источников агенства, одной из ключевых договоренностей сделки станет закупка Китаем природного газа у Cheniere Energy Inc. на сумму в 18 миллиардов долларов.

Торговая война началась весной 2018 года, когда Вашингтон принял решение повысить пошлины на алюминий и сталь из ряда стран, в том числе из Китая. На саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Трамп и Си согласились на перемирие в торговой войне, договорившись отложить до марта 2019 введения новых торговых пошлин.

28 февраля в Белом доме заявили об "огромном" прогрессе в переговорах с Китаем, отметив, что две страны стоят на пороге исторического соглашения.