Минчанина не выпустили из страны из-за долга, о котором он не знал семь лет 1 4.03.2019, 13:01

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Иллюстрационное фото

Белорус с женой не смогли выехать на отдых.

В начале февраля семья Светланы и Андрея собиралась улететь на отдых в Египет, но дальше пограничного пункта не продвинулась, пишет tut.by. В аэропорту мужчине сообщили, что он невыездной. Позже в отделе принудительного исполнения Первомайского района Минска пояснили: с 2012-го на нем «висит» задолженность по алиментам. Что это за деньги, мужчина не знает, бывшая жена, уверяет он, претензий к нему не имеет.

К журналистам Светлана обратилась сама. Египет — их первая с мужем совместная поездка за границу. Готовились тщательно. Того, что все закончится, так и не начавшись, не ожидали.

— Пограничник посмотрел мой паспорт, потом паспорт мужа и говорит: «Вы можете идти, а к супругу сейчас подойдет майор». Но куда я без него полечу? — вспоминает Светлана, объясняя, почему так и не попала в теплые края. — Оказалось, Андрей невыездной. Я испугалась, спрашиваю: «Почему?» «Возможно, на нем какой-то непогашенный штраф», — предположил майор. В слезах стала копаться в интернете. На сайте Минюста нашла базу должников, ввела паспортные данные мужа, написано: алименты на детей, остаток задолженности — 0. Но, несмотря на это, пограничники нас все равно не пропустили.

Светлана сразу же связалась с «Дискаунтером путешествий» — турфирмой, где покупала путевки, и предупредила о ЧП. Ей пообещали: хотя бы часть от суммы постараются вернуть. Чуть позже они с мужем пошли в отдел принудительного исполнения (ОПИ) Первомайского района Минска.

— Там нам дали решение суда за 2012 год, где написано, что муж не платил алименты первой жене и на нем долг в 20 миллионов «старыми», — продолжает Светлана. — По словам судебного исполнителя, Андрея и его бывшую в то время дважды вызывали в суд, но на процесс они не явились — и заседание провели без них. Хотя Андрей уверен, что ни повесток, ни звонков из суда не было.

— А откуда взялся долг?

— В 2009-м Андрей с первой супругой развелись, до этого они какое-то время не жили вместе — и она подала на алименты, — отвечает собеседница. — А после развода договорились, что платить он ей будет не с зарплаты, а на руки. Взамен бывшая супруга давала ему расписки.

До 2011 года, рассказывает Светлана, судебный исполнитель вызывала Андрея к себе, и он предоставлял ей расписки. Со временем этот процесс сошел на нет. Почему? Собеседница не знает, но уверяет: Андрей продолжал и продолжает поддерживать сына деньгами. Только нигде это не фиксирует.

— Суд был в 2012-м, возможно, этот долг они насчитали за 2011 год, — делится предположениями Светлана. — В 2011—2013 в трудовой Андрея нет записей. Возможно, он работал по договору подряда или ездил на заработки в Москву, но почему тогда домой к нему не приходили? Место жительства он не менял. Сейчас 2019-й, и до сих пор никто не требовал, чтобы он рассчитался. Сам он за границу до этого февраля не выезжал и о запрете не знал.

По словам девушки, когда в ОПИ супруг попросил объяснить ситуацию, судебный исполнитель ответила, что ведет его дело с 2018 года и толком сказать ничего не может.

— Позже бывшая жена написала расписку, что Андрей все это время платил алименты на ребенка, мы занесли этот документ в ОПИ, — перечисляет дальнейшие действия Светлана. — 8 февраля состоялся суд, который снял с мужа ограничения на выезд. Но все равно путевки, за которые мы заплатили 853 доллара, «сгорели».

Светлана говорит, что они написали жалобу на судебного исполнителя, а также письмо в турфирму. Претензия — им не объяснили правила пересечения границы.

— Мне кажется, если бы менеджер сказала проверить возможные задолженности, такой ситуации не возникло бы, — уверена собеседница.

«Туроператор готов компенсировать семье затраты в виде 159 долларов»

Анастасия Гринкевич — менеджер «Дискаунтера путешествий». Она помогала паре оформлять тур. До вылета, говорит девушка, они всегда просят людей проверить, «чтобы не было проблем с паспортным контролем», и семья Светланы не исключение. Кроме того, этот пункт прописан в договоре, который подписывает клиент.

— О задолженности Светлана сообщила после того, как они не вылетели, — уточняет менеджер Анастасия Гринкевич. — Оформляя тур, никаких вопросов по этому поводу она не поднимала. Сами мы проверить данную информацию не можем.

Павел Рысик, директор турфирмы «Дискаунтер путешествий», поясняет: их вины в том, что Андрей не смог улететь, нет. Поэтому они вправе отказать ему в компенсациях. Светлана же сама не захотела продолжать путешествие. Обычно, уточняет руководитель, людям, кто не улетает день в день, ничего вернуть не получается. Основная доля в стоимости тура — билеты, они «сгорают».

— Мы постарались помочь клиентам. Их заявление с просьбой расторгнуть договор мы перенаправили туроператору, сформировавшему тур, — поясняет Павел Рысик. — В итоге туроператор готов компенсировать семье затраты в виде 159 долларов. Со своей стороны мы выплатим клиентам комиссионное вознаграждение, полученное нами по данному туру. Это 61 доллар.

«Судебная корреспонденция была назначена в ваш адрес своевременно»

В отделе принудительного исполнения Первомайского района Минска комментировать ситуацию отказались. На заявление, в котором Андрей просил пояснить, как оказался среди невыездных, суд Первомайского района Минска письменно ответил: право на выезд из Беларуси ему ограничили до погашения задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В документе указано, что в 2012 году накануне заседаний Андрею и его бывшей супруге направляли повестки.

— Анализируя имеющиеся материалы, можно сделать вывод, что судебная корреспонденция была назначена в ваш адрес своевременно, в том числе и копия определения суда (документа о временном ограничении в праве на выезд за пределы РБ. — Прим.) <…>, — написано в письме. — Сведений о том, почему вы не получили судебную корреспонденцию, материалы дела и исполнительного производства не содержат. Вместе с тем вы могли беспрепятственно ознакомиться с материалами исполнительного производства в ОПИ Первомайского района Минска.

Чуть позже мужчина получил ответ на жалобу в ОПИ. В нем сказано, что до 8 января 2019 года он не сообщал о передаче бывшей жене денег на ребенка. Хотя знал «о возбуждении исполнительного производства».

— На ваши доводы, что судебным исполнителем не высылались повестки, сообщаем: <…> судебному исполнителю представлено право вызывать должника, но не установлена обязанность. Кроме того, <…> установлена обязанность для сторон исполнительного производства представлять судебному исполнителю информацию об исполнении исполнительного документа полностью или частично не позднее дня, следующего за днем его исполнения.

В документе написано: если Андрей с чем-то не согласен, он может обратиться в вышестоящие органы или в суд. Будет ли семья это делать, они пока не знают. Вряд ли, говорит Светлана, получится вернуть деньги за путевки, да и отпуск уже испорчен.

— Сыну Андрея скоро 18, до этого времени муж, передавая деньги на ребенка бывшей жене, будет брать расписки и носить их судебному исполнителю, — делится планами собеседница. — Наш совет всем, кто собирается лететь в путешествие, на всякий случай проверьте, нет ли вас в базе должников. А то, как показал наш опыт, всякое может случиться.