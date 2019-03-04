Индия и Пакистан возобновили военные действия в Кашмире 5 4.03.2019, 13:28

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Иллюстрационное фото Reuters

На линии разграничения начались обстрелы.

Пакистан и Индия возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир.

Об этом сообщает Times of India со ссылкой на представителя индийского Минобороны.

По данным индийского оборонного ведомства, обстрел со стороны Пакистана из минометов и стрелкового оружия продолжался более трех часов.

По словам представителя Минобороны, "индийская армия ответила решительно и эффективно".

Как утверждают в ведомстве, Пакистан нарушил перемирие, которое продолжалось два дня.

Напомним, 2 марта в результате перестрелки индийских и пакистанских военных в жилом поселке Кашмира погибли шесть человек.

Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном обострилась после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в начале февраля погибли около 40 сотрудников службы безопасности Индии.

После этого Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в своем воздушном пространстве.

В ответ ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны. Армия и пограничные силы Индии приведены в полную боевую готовность.