Свежие рейтинги в Украине: Тимошенко сравнялась с Порошенко 36 4.03.2019, 13:58

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За шоумена Владимира Зеленского готовы голосовать 25,1% избирателей.

Шоумен Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга, а вот нынешний президент Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко имеют почти одинаковую поддержку избирателей. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Зеленского поддерживают 25,1% граждан, которые определились, за кого намерены голосовать на предстоящих выборах. Второе место между собой делят Порошенко и Тимошенко — 16,6% и 16,2% соответственно.

По данным «Рейтинга», за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко — 7,7%. Главный «радикал» Олег Ляшко может рассчитывать на поддержку 5,6% голосов, а мэр Львова Андрей Садовый, который уже снял свою кандидатуру, на 3%.

Социологи отметили, что за последний месяц наблюдался рост рейтинга Зеленского и Порошенко. Немного снизилась поддержка Тимошенко, а электоральные показатели других кандидатов остались почти без изменений.

Между тем, антирейтинг возглавляет нынешний президент Украины. Приблизительно половина респондентов заявили, что не проголосуют за Порошенко на выборах ни при каких обстоятельствах.

Также согласно результатам опроса, в любой конфигурации второго тура выборов Зеленский побеждает у всех оппонентов. В паре с Тимошенко он набирает 37% голосов против 24%, с Порошенко — 42% против 24%.

Почти каждый пятый опрошенный (19%) заявил, что не будет голосовать на выборах президента.