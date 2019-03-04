Белорусский рубль подешевел к доллару на первых торгах недели

Белорусский рубль подешевел к доллару на первых торгах недели1
- 4.03.2019, 14:13
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В Минске прошли очередные валютные торги.
На валютных торгах в Минске 4 марта доллар и российский рубль подорожали, курс евро не изменился.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Курс доллара вырос на Br0,0026 и составляет Br2,1416 за $1 (на торгах 1 марта - Br2,139 за $1).
Курс евро остался прежним - Br2,4305 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0049 до Br3,255 за 100 российских рублей (1 марта - Br3,2501 за 100 российских рублей).