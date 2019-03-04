Брест, Гомель, Светлогорск: Эпицентры протестов в Беларуси 5 4.03.2019, 14:31

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Фото: brestspring.com

Перерастут ли массовые экологические протесты в политические?

Брест. Очередная акция против строительства аккумуляторного завода под Брестом прошла в минувшее воскресенье в городе над Бугом. В самом начале «кормления голубей» были задержаны журналисты-фрилансеры Милана Харитонова и Алесь Левчук, пишет правозащитный центр «Весна».

Их доставили в опорный пункт милиции. В отношении Алеся Левчука была использована физическая сила.

Тем временем около 200 брестчан обменивались последней информацией касательно строения и запуска аккумуляторного завода. Затем люди прошлись по улицам города. Чтобы не давать оснований для неадекватных действий милиции противники строения завода АКБ придерживались правил дорожного движения.

Фото: brestspring.com

Завершилось воскресное кормление голубей у кинотеатра "Беларусь".

Гомель. Более ста человек собрались в воскресенье в одном из дворов Новобелицкого района. Причина, которая заставила людей в свой выходной оставить теплые дома и квартиры, - протест против работы ОАО "Гомельобои", точнее - одной из недавно введенных технологических линий фабрики. Год назад предприятие запустило новое производство виниловых обоев.

С тех пор люди жалуются на сильный ядовитый запах в округе и гул. Они сравнивают происходящее с чернобыльской катастрофой в отдельно взятом микрорайоне.

Фото: tut.by

К жителям вышли председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, главный санитарный врач области Александр Тарасенко и заместитель директора по идеологической работе обойной фабрики Виктор Кушнер.

- Мы звали администрацию города и фабрики, а «на распятие» они бросили вас, - возмутились присутствующие. За этот год у них накопилось много претензий и вопросов, но главный: когда их перестанут «травить»?

Фото: tut.by

Местный житель Сергей Бабицкий уверен, что все проблемы из-за того, что на предприятии, когда приобретали новые линии, сэкономили на печи дожига. Военный физик по образованию, он говорит, что перелопатил гору специальной литературы - и сейчас, считает, разбирается в производстве винила не хуже инженеров.

- При производстве выделяется хлористый винил - это канцероген.

Чиновники уверяют: «все под контролем». Хотя и признают, что проблемы есть: к примеру, неделю назад работа участка на обойной фабрике снова была приостановлена.

Светлогорск. Местные экологические активисты вышли на центральную площадь города, чтобы поддержать митингующих брестчан.

"Мы против вредных производств, против вредных выбросов с завода беленой целлюлозы!", - написала на своей странице в «Фейсбуке» правозащитница Елена Маслюкова.