Рекордный экспорт «Газпрома» оказался фикцией 4.03.2019, 14:57

2,651

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Чтобы отчитаться о поставках на 200 миллиардов кубометров, российская компания продавала газ сама себе.

По мере того, как российская экономическая политика возвращается к методам Госплана СССР, ее все чаще поражает традиционный советский недуг - «приписки» к статистике ради выполнения плановых показателей, пишет finanz.ru.

Вслед за сельским хозяйством, где только в 2018 году более 10 млн тонн продукции оказалось несуществующим миражом, к творческой работе с данными подключился национальный монополист газового экспорта - «Газпром».

Для того, чтобы отчитаться о достижении рекордного экспорта газа и преодолении планки в 200 млрд кубометров за год, компания была вынуждена продать газа сама себе, выяснил «Интерфакс», проанализировав сделки «Газпрома» в конце 2018 года.

О том, что газовый экспорт будет рекордно высоким и впервые в истории превысит круглую отметку в 200 млрд кубов, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в конце июня прошлого года.

Первое полугодие оказалось успешным для компании, продавшей 101,2 млрд кубометров зарубежным покупателям. Осенью, впрочем, ситуация резко ухудшилась: в октябре экспорт упал на 6%, в ноябре обвал ускорился до 12% на фоне экономического кризиса в Турции, сократившей закупки почти вдвое, и теплой погоды в европейских странах, из-за которой снизилась потребность в отоплении.

Декабрь не принес улучшений, и прогноз Миллера оказался под угрозой срыва, но за 4 дня до окончания года пришло неожиданное «спасение»: 27 декабря «Газпрому» удалось заключить сделку о продаже газа на 1,2 млрд евро.

Согласно статистике самого «Газпрома», газ был продан в Австрию и Нидерланды - страны, где находятся крупнейшие подземные хранилища компании. Но до конечных покупателей эти поставки не дошли: так, из ПХГ в Нидерландах было продано лишь 1,1 млрд кубометров (против 2,6 млрд годом ранее), а в Австрии - 0,99 млрд кубов (против 1,7 млрд в 2017 году).

Покупателем газа стал сам «Газпром» - в лице его европейской «дочки» Gazprom Marketing & Trading. Компания закупила собственный газ в хранилищах «для проведения трейдинговых операций», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

Исходя из суммы сделки речь идет о поставках на 4,9 млрд кубометров, подсчитал «Интерфакс». Без учета этого объема суммарный экспорт «Газпрома» вместо рапортованных 201,7 млрд кубометров составил бы 196,8 млрд кубов, что лишь на 1,2% (2,2 млрд кубометров) выше показателя за 2017 год.

В текущем году, согласно прогнозу Миллера, экспорт газа будет «не ниже», чем в прошлом - около 200 млрд кубометров. За период с 1 по 15 февраля, по оперативным данным, поставки рухнули на 8%.