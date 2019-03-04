Зарплаты в Литве продолжают расти 1 4.03.2019, 15:10

Самая высокая средняя зарплата в Вильнюсе – 1075 евро.

Департамент статистики сообщает, что в последнем квартале прошлого года средняя зарплата в Литве составляла 970 евро "на бумаге". Самой высокой средняя зарплата была в Вильнюсе – 1075 евро, а самой низкой – в Таураге – 770 евро "на бумаге", пишет delfi.lt.

Средняя зарплата "на бумаге" в Вильнюсе в последнем квартале 2018 года составила 1075,1 евро и по сравнению с третьим кварталом, увеличилась на 3,8%, В центральном и западном регионе средняя зарплата "на бумаге" была 891,5 евро и увеличилась на 3,5%.

Отрыв между зарплатами в столице и в центральном регионе составил 184 евро (увеличился на 10 евро). Средняя зарплата в последнем квартале 2018 г. увеличилась во всех округах, больше всего – на 4,2% – в Клайпедском и Алитусском.

Самой большой средняя зарплата в четвертом квартале 2018 г. – 1075,1 евро – была в Вильнюсе, самой низкой – 770 евро – в Таурагском округе.

На росте зарплат в четвертом квартале сказалась сезонность, выплата однократных премий, надбавок, денежных выплат, плюс введение новой системы оплаты труда учителей с сентября 2018 г. и другие причины.

Среднее количество работников в четвертом квартале 2018 г., по сравнению с данными за третий квартал, в Вильнюсе увеличилось на 0,2%, а в центральной и западной Литве сократилось на 0,5%.

Среднее количество работников в четвертом квартале 2018 г. сократилось во всех округах, кроме Вильнюсского и Шяуляйского (почти не изменилось). В четвертом квартале 2018 г. среднее количество работников в большей части мэрий (47) сократилось на 0,1-21,3%, в 10 выросло на 0,1-1%, а в Каунасской, Мажейкской и Зарасайской мэриях количество работников почти не изменилось.