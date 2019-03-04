Видеохит: Пес увлекся фитнесом и освоил беговую дорожку 4.03.2019, 15:18

Собака занимается на тренажере по 20 минут в день.

Симпатичного пса по кличке Мак можно смело назвать фанатом фитнеса. При этом он уверен — чтобы поддерживать физическую форму, вовсе не обязательно выходить из дома, пишет 120.su.

Для этого животному достаточно позаимствовать у хозяйки, Джудит Солстон из Уилинга (Иллинойс, США), её беговую дорожку.

Женщина рассказала, что следит за тем, чтобы Мак не перенапрягался, поэтому позволяет ему заниматься на тренажёре по 20 минут в день. Хотя Джудит уверена — дай Маку волю, он бы использовал дорожку и куда чаще, и куда дольше.