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Видеохит: Пес увлекся фитнесом и освоил беговую дорожку

  • 4.03.2019, 15:18

Собака занимается на тренажере по 20 минут в день.

Симпатичного пса по кличке Мак можно смело назвать фанатом фитнеса. При этом он уверен — чтобы поддерживать физическую форму, вовсе не обязательно выходить из дома, пишет 120.su.

Для этого животному достаточно позаимствовать у хозяйки, Джудит Солстон из Уилинга (Иллинойс, США), её беговую дорожку.

Женщина рассказала, что следит за тем, чтобы Мак не перенапрягался, поэтому позволяет ему заниматься на тренажёре по 20 минут в день. Хотя Джудит уверена — дай Маку волю, он бы использовал дорожку и куда чаще, и куда дольше.


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