«Получил на рубль и две копейки больше» 4 4.03.2019, 15:29

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Минчанин высказался про «повышение доплат» к пенсиям.

«Я получаю эсэмэску каждый раз при переводе пенсии. Так вот, в январе было 576,49 рубля (269 долларов), а в феврале — 577,51 рубля. Лучше бы вообще не говорили про эту надбавку», — отмечает 82-летний Эрнст Шендорович. Минчанина смущает, на сколько выросла доплата к пенсиям белорусов старше 80 лет. Мужчина рассказал tut.by, хватает ли ему пенсии и на что он ее тратит.

Минчанин Эрнст Шендорович 55 лет работал инженером-испытателем на предприятии «Амкодор». Последние три года он трудился не по специальности и занимался созданием музея холдинга. В апреле 2015 года мужчина окончательно ушел на заслуженный отдых.

— О том, что с февраля пенсии увеличатся, прочитал в интернете. Я получаю эсэмэску каждый раз при переводе пенсии. Так вот, в январе было 576,49 рубля, а в феврале — 577,51 рубля. Поспрашивал сверстников — у них получилось 97 копеек, 1 рубль и 2 копейки, 58 копеек… Позвонил в Минтруда, и там сказали, что это результат изменения прожиточного минимума. Мое мнение — лучше бы вообще не говорили про эту надбавку, это же какая-то дискредитация властей.

Мужчина получил прибавку как неработающий пенсионер, достигший 80-летнего возраста.

Его 68-летняя жена тоже пенсионер, но в отличие от супруга продолжает работать врачом УЗИ. У женщины сумма пенсионных выплат — 420 рублей.

Траты супруги делят пополам, объясняет Эрнст Ефимович. Мужчина записывает сумму платежей за коммуналку и отмечает, что последние несколько месяцев она только повышалась: в январе получилось 191,70 рубля, в декабре — 180 рублей, в ноябре — 166 рублей, в октябре — 162 рубля. Расходы на лекарства также ежемесячно отнимают часть пенсии.

— У меня, к сожалению, онкология, поэтому привязан к дому. На памперсы у меня уходит приличная сумма, примерно 120 рублей. Лекарства — еще рублей 50, остальное забирает питание. Но у нас есть внук, а это значит, что расходы никогда не заканчиваются, — говорит мужчина.

Средний размер назначенных пенсий белорусов в январе составил 381,17 рубля в месяц, сообщали ранее в Минтруда.