Штаты размашисто выходят в космос, а «Роскосмос» станет антиквариатом 2 4.03.2019, 15:38

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В ближайшие годы начнется коммерческое освоение космоса, теперь для этого есть все необходимое.

Со стартовой площадки "39A (LC-39A)" космического центра имени Джона Кеннеди, мыс Канаверал, Флорида, США, силами компании "SpaceX " Илона Маска, был осуществлен демонстрационный запуск пилотируемой капсулы "Дракон", пока еще без экипажа, пишет блогер Anti-colorados для «Обозревателя».

Она должна осуществить весь комплекс процедур, положенный такому аппарату на орбите и потом – вернуться на Землю. Все прошло штатно, включая и возврат ускорителя первой ступени на платформу в океане. Визуально, она приземлилась в метре от центра круга, обозначающего место посадки.

За все время трансляции, процедуры шли штатно и в том порядке, который был изначально анонсирован. Если вся миссия пройдет в таком же ключе, спокойно и по плану, то следующий полет Дракона уже будет с экипажем на борту. Сегодня внутри корабля присутствовал один скафандр и видно было, что в невесомости плавает мягкая игрушка – дракон.

Это значит, что уже летом НАСА начинает свою пилотируемую программу. По сравнению с "Союзом", который сегодня является единственным пассажирским средством доставки людей в на орбиту, Дракон имеет просто огромное внутреннее пространство и рассчитан на экипаж из 7 человек. Насколько можно понимать, НАСА считает это количество людей минимальным для лунных и марсианских экспедиций. То есть, Дракон – это не замена Союзу, это совершенно новый уровень возможности пилотируемых программ. Впервые с 60-х годов именно такие системы перешли на качественно новый уровень.

Чуть позже точно такой же пробный полет будет осуществлен и корпорацией Боинг, и тогда Штаты будут иметь сразу две системы космических лифтов, что позволит не просто отказаться от древних российских Союзов, а начать двигать космическую программу так, как она и должна была развиваться изначально. В любом случае, в ближайшие годы начнется коммерческое освоение космоса. Теперь для этого есть все необходимое.

А ведь на подходе и вовсе огромная система межпланетных перелетов от Илона Маска, которая должна уйти в космос в 2022 году. Прямо сейчас мы становимся свидетелями качественно новой ситуации, когда Штаты широко и размашисто выходят в космос. Между прочим, при определенных обстоятельствах, в космос выйдут военные и в том количестве, которое требуется.

В этой связи, довольно забавно вспоминать слова ублюдка Рогозина, который грозил американцам устроить так, что те будут запускать своих астронавтов с помощью батутов. Ну вот сегодня они запустили первый такой батут. Предсказания Рогозина сбылись. Московия начала свой неизбежный путь на переферию космической эпопеи.

Через пару лет возможности Роскосмоса будут интересны только любителям антиквариата и винтажа, и контора имени Рогозина перейдет на доставку картошки и помидоров для жителей Бурятии и других отдаленных мест, куда обычно падают их ракеты.

Тем временем, передовое и вменяемое человечество сделало очень решительный шаг в настоящую, космическую эру.