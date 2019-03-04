Совет ЕС продлил санкции в отношении Януковича и его окружения 4.03.2019, 16:00

Виктор Янукович

Фото: Коммерсант

Они ответственны за незаконное присвоение украинских госсредств.

Совет Европейского Союза продлил до 6 марта 2020 года санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения "за незаконное присвоение украинских госсредств и за злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой ущерб украинским госфондам". Как пишет «Немецкая волна», об этом говорится в обнародованном в понедельник, 4 марта, заявлении пресс-службы Совета.

В ней уточнили, что заморозка активов касается 12 лиц, при этом один из фигурантов из списка исключен. "Запретительные меры в отношении одного человека не были продлены", - отмечается в заявлении.

На запрос журналистов уточнить личность исключенного из перечня в Европейской службе внешних связей (EEAS) на момент публикации материала ответа не дали.

Как ожидается, информация о личности фигуранта станет известна после публикации в Официальном журнале ЕС 5 марта, которая ознаменует собой вступление решения в силу.

Речь может идти об экс-главе администрации Януковича

Как передало информагентство "Українськi Новини", речь может идти об экс-главе администрации президента Януковича - Андрее Клюеве.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении лиц, ответственных за "нецелевое использование украинских госсредств". Меры коснулись, в частности, экс-президента Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко и еще 13 лиц. Им запрещался въезд в Евросоюз, также их активы подлежали блокировке. В последний раз санкции продлевались в марте 2018 года - на 12 месяцев.