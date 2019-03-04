Жительница Бобруйска выдумала рождение сына и требовала деньги с «отца» 4.03.2019, 16:09

Всего ей удалось выманила у людей около 5 тысяч рублей.

Жительницу Бобруйска будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. По версии следствия, она обманом выманила у людей около 5 тысяч рублей. В том числе от мужчины, которого она убеждала в рождении от него ребенка, сообщает tut.by со ссылкой на СК.

Фигуранткой дела стала жительница Бобруйска. На протяжении года, по данным следствия, у нее не было легального источника дохода и она обманывала людей.

Сначала женщина подстрекала знакомых дать взятку якобы сотрудникам ГАИ за успешную сдачу экзамена на права, в некоторых случаях даже без обучения. Деньги оставляла себе.

Другого знакомого она уговорила оформить на его имя в рассрочку мобильные телефоны для себя и подруги. Женщина убеждала, что выплатит сама все деньги, но на самом деле продала технику и оставила вырученное себе.

«Также обвиняемая сообщала своему знакомому ложные сведения о рождении ребенка, отцом которого он якобы является. Женщина убеждала его, что ребенок страдает серьезными заболеваниями, требуя от мужчины денежные средства на лечение», — рассказали в СК. На самом деле ребенка не существовало.

Мужчина не поверил ее словам и впоследствии обратился в милицию.

В прошлом женщина уже была судима за аналогичные преступления. На ее имущество наложен арест, обвиняемая под стражей. Ее действия квалифицированы по ч.5 ст. 16 ч.3 ст. 431 (Подстрекательство к даче взятки лицом, ранее судимым за данное преступление) и ч.2 ст. 209 (Мошенничество повторно). Фигурантке грозит срок.