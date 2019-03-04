Представитель Госдепартамента США возложил в Минске цветы к памятнику премьеру БНР 3 4.03.2019, 16:35

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Джордж Кент почтил память братьев Луцкевичей.

Заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент возложил 4 марта цветы к памятнику Антону и Ивану Луцкевичaм в Минске, передает «Радыё Свабода».

Намеснік памочніка дзяржсакратара Джордж Кент наведаў парк імя Янкі Купалы, каб ушанаваць памяць Антона і Івана Луцкевічаў – заснавальнікаў і выбітных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху пачатку ХХ стагоддзя. pic.twitter.com/UNu7DJYGCR — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) 4 марта 2019 г.

Кто такие братья Луцкевичи?

Антон и Иван Луцкевичи входили в первую Раду Белорусской Народной Республики. Антон Луцкевич был одним из инициаторов Третьей Уставной грамоты БНР от 25 марта 1918 года, согласно которой государство объявило свою независимость.

Памятный знак в честь идеологов белорусской государственности Антона и Ивана Луцкевичей установили в прошлом году в марте в минском парке Якуба Коласа.

До Второй мировой войны на месте парка Янки Купалы была жилая застройка. Братья Луцкевичи переехали в Минск в 1896 году и жили на тогдашней Садовой улице. Здесь, у нынешнего Купаловского музея, стоял дом семьи Луцкевичей.