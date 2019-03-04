закрыть
4 марта 2019, понедельник, 19:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Представитель Госдепартамента США возложил в Минске цветы к памятнику премьеру БНР

3
  • 4.03.2019, 16:35
  • 1,478

Джордж Кент почтил память братьев Луцкевичей.

Заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент возложил 4 марта цветы к памятнику Антону и Ивану Луцкевичaм в Минске, передает «Радыё Свабода».

Кто такие братья Луцкевичи?

Антон и Иван Луцкевичи входили в первую Раду Белорусской Народной Республики. Антон Луцкевич был одним из инициаторов Третьей Уставной грамоты БНР от 25 марта 1918 года, согласно которой государство объявило свою независимость.

Памятный знак в честь идеологов белорусской государственности Антона и Ивана Луцкевичей установили в прошлом году в марте в минском парке Якуба Коласа.

До Второй мировой войны на месте парка Янки Купалы была жилая застройка. Братья Луцкевичи переехали в Минск в 1896 году и жили на тогдашней Садовой улице. Здесь, у нынешнего Купаловского музея, стоял дом семьи Луцкевичей.


популярное за неделю

Мнение

Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип
Кредитная пирамида по-белорусски
Кредитная пирамида по-белорусски Валерий Карбалевич