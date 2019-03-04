Разведка заметила необычную активность в посольстве РФ перед отравлением Скрипалей 8 4.03.2019, 16:45

3,257

Британская разведка расследовала необычные приходы и уходы во время происшествия.

Британские спецслужбы расследовали необычную деятельность в российском посольстве в Лондоне в дни до и после отравления нервнопаралитическом веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери ровно год назад, передает газета The Guardian (перевод - «Зеркало недели»).

Спецслужбы MI5, MI6 и "Центр правительственной связи" изучали "интенсивные приходы и уходы" в здании в дни, предшествовавшие отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщил источник в Press Association.

Направления расследования включали "очень активное и беспрецедентное" движение вокруг посольства в то время. "Как и следовало ожидать, британские службы безопасности присматривают за известными и необъявленными сотрудниками внешней разведки", - сказал источник.

Британия обвинила Россию в том, что она стоит за атакой. В марте прошлого года Тереза Мэй выслала 23 подозреваемых российских шпионов из лондонского посольства, что стало крупнейшей массовой высылкой дипломатов со времен Холодной войны.

В сентябре Скотланд-Ярд и Королевская прокуратура заявили, что было достаточно доказательств, чтобы обвинить двух россиян, "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", в совершении преступлений, в том числе в заговоре с целью убийства после того, как они были зафиксированы камерами видеонаблюдения в Солсбери за день до нападения. Предполагается, что они сотрудники военной разведки России - ГРУ.

Россия неоднократно отрицала какую-либо причастность, причем Путин заявил, что двое подозреваемых являются гражданскими лицами. Во время телевизионного интервью "Петров" и "Боширов" сказали, что они посетили Солсбери, чтобы посмотреть на знаменитый собор.

Напомним, 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с сильным отравлением. По данным следствия, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" российского производства.

В сентябре 2018 года британские правоохранители обнародовали данные двух подозреваемых в отравлении – Руслана Боширова и Александра Петрова. Вскоре группа Bellingcat установила реальные личности отравителей: полковника ГРУ Генерального штаба ВС РФ Анатолия Чепиги ("Боширов") и военного медика ГРУ Александра Мишкина ("Петров"). Почти через год после отравления Bellingcat опубликовала данные третьего подозреваемого – им оказался сотрудник ГРУ, который работал на международном уровне под прикрытием под псевдонимом "Федотова Сергея Вячеславовича". Настоящее имя "Федотова" — Денис Вячеславович Сергеев. Он является высокопоставленным офицером ГРУ и выпускником Военно-дипломатической академии России.

Отравление Скрипалей стало причиной дипломатического скандала с высылкой из многих стран мира российских шпионов под дипприкрытием.