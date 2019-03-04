В Польше отмечают 20-летие вступления страны в НАТО 4.03.2019, 17:05

Фото: charter97.org

Присутствие в Польше солдат США - исполнение мечты многих поколений и многих политиков.

Президент Польши Анджей Дуда в городе Жагань на западе Польше, на границе с Германией, выступил с речью по случаю 20-й годовщины вступления Польши в НАТО, передает «Радио Польша».

Во время встречи здесь с польскими и американскими солдатами Анджей Дуда отметил, что присутствие в Польше солдат США — это исполнение мечты многих поколений и многих политиков, включая бывшего президента Леха Качиньского: «Напомню его слова, адресованные в 2008 году нам, его ближайшим сотрудникам. Он тогда сказал: «Тот момент, когда в Польше будут находиться подразделения армии США, появится американская военная инфраструктура будет для всего мира окончательным моментом, будет окончательным моментом, который покажет всему миру, что здесь больше нет российской сферы влияния».

6 марта президент Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак посетят солдат в городе Ожиш, на северо-востоке Польши. Войска НАТО находятся здесь в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, что было согласовано в ходе саммита 2016 года в Варшаве.

Президент и министр национальной обороны также посетят командование Многонационального корпуса Север — Восток в Щецине.

Мариуш Блащак отметил, что польские солдаты также служат в миссиях НАТО в Афганистане, Ираке, Латвии, Румынии.

В рамках празднования 20-й годовщины вступления Польши в Североатлантический альянс по всей стране пройдут мероприятия под лозунгом «Неделя НАТО».

9 марта военные пикники намечены в двадцати польских городах.