Топ-5 лучших направлений для отдыха в Украине 7 4.03.2019, 17:16

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Топовые местах для отдыха в начале весны.

8 Марта - первый весенний праздник. Впереди трехдневный уик-энд, во время которого можно просто отдохнуть дома на диване либо отправиться в небольшое путешествие.

Korrespondent.net расскажет, куда поехать на 8-10 марта в Украине, узнаете о топовых местах для отдыха в начале весны.

Также стоит напомнить, что всю неделю празднуем Масленицу, которую принято закончить пышным застольем в воскресенье. Во многих городах Украины предусмотрена масса культурно-развлекательных мероприятий. Поэтому, куда бы вы не поехали, везде будет весело.

Куда поехать отдохнуть на 8 марта 2019:

Направление первое. Столичное.

В Киеве всегда есть что посмотреть и где отдохнуть. Так, 8 марта в столице Украины традиционно пройдет женское ралли (от НСК Олимпийский), заканчивает работать зимний парк развлечений Зимова країна на ВДНГ, продолжает функционировать уникальный Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей на Певчем поле.

Во Дворце Украина в пятницу будет выступать легендарный грузинский балет Сухишвили, а во Дворце спорта праздничный концерт отыграет Друга ріка. Любители клубных мероприятий могут посетить 8 марта праздничный концерт ТНМК в Pochayna Event Hall и выступление романтичной Анико Долидзе в Carribean Club.

Праздновать Масленицу 9-10 марта будут в Парке Киевская Русь (с. Копачив), Музее народной архитектуры и быта в Пирогово, в Мамаевой Слободе (Киев), также можно попасть на праздник Колодия в этно-комплексе Украинское село (с.Бузовая).

Любителям экскурсий предлагают тематические варианты по архитектурным бестселлерам, таинственным и даже страшным местам столицы.

Направление второе. Горы.

В марте заканчивается лыжный сезон, а значит этот уик-энд будет практически последним шансом покататься на лыжах. В конце сезона обычно действует система скидок на ски-пасс, инвентарь и жилье. Кроме Буковеля в Украине еще не один десяток хороших зимних курортов.

Поехать можно, например, в Славское, что в 135 км от Львова. Здесь неплохая инфраструктура, большой выбор отелей и жилья в частном секторе. Хорошие отзывы о курорте Красия, что в с. Вышка на Закарпатье. Здесь размещены трассы любой сложности, есть 2 подъемника.

Хорошо зарекомендовали себя горнолыжные курорты Плай (с. Плавья, Львовская обл.) и Пилипец (с. Пилипец, Закарпатская обл.). Последний облюбовали профессионалы, поскольку снег здесь лежит до апреля и есть возможность внетрассового катания.

Более известен самый высокогорный украинский курорт Драгобрат. Тут также все оборудовано для профессиональных кайтеров, есть трамплины для фристайла. Жить в самом комплексе довольно дорого, поэтому многие останавливаются в частном секторе в с. Ясиня или с. Лазещина.

Покататься на лыжах можно в: этно-курорт Изки (с. Изки, Закарпатье), Бескид (с. Верхний Студеный, Закарпатье), Орявчик-Звенив (с. Орявчик, Львовская обл.).

Направление третье. Прикарпатье.

Трехдневный уик-энд можно провести в одном из двух красивейших городов на Прикарпатье. Речь идет о Львове и Черновцах.

Львов - ежегодно одно из самых популярных направлений на 8 Марта. Это город с богатой историей и традициями, считается туристической столицей Украины.

Во Львове первым делом посещают Площадь Рынок, на которой разместилась городская Ратуша (памятник архитектуры). С ее башни открывается потрясающий вид на город, ведь высота составляет 65 м. В округе много кофеен и кондитерских, где варят львовский кофе и готовят королевский сырник.

Далее стоит обязательно прогуляться по центру города, здесь есть Пивной пуп, памятник Трубочисту, а возле Мазох-кафе туристы фотографируются с памятником Захер-Мазоху. Особого внимания стоит оперный театр имени Соломии Крушельницкой, Армянский собор, Дворец Потоцких, Часовня Боимов, гора “Высокий замок”.

Как добраться: поездом из большинства областных центров, автобусом или на автомобиле.

Черновцы - столица Буковинского края, маленький Париж. Это центр самой маленькой области Украины, на границе с Румынией.

Именно здесь находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО - Резиденция митрополитов или Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича. Очень красив центр города, по которому лучше всего совершать пешие прогулки, например, по улице Ольги Кобылянский.

Особого внимания стоит драмтеатр, здание Ратуши, пьяная церковь (Николаевский Собор), Кафедральный Собор, римо-католический костел, органный зал.

Направление четвертое. Подолье

Всего какой-то час в пути от Черновцов или чуть более полутора часов от Хмельницкого и вы попадете в Каменец-Подольский - уникальный романтический городок на Подолье. Главной его достопримечательностью является старинная крепость, построенная в XVI веке.

Стоит посетить Кафедральный собор, здесь один из лучших органов в Европе. На одном из минаретов храма стоит статуя Девы Марии, покрытая сусальным золотом. Старый и новый город соединены Новоплановским мостом, под ним есть чудесный водопад, а рядом возвышается статуя белого оленя - символа города.

Кстати, всего в 20 минутах езды от Каменца-Подольского, разместилась другая знаменитая крепость - Хотинская, которую тоже стоит посетить.

Направление пятое. Море.

Почему бы в марте не отправиться к морю и не подышать богатым йодом воздухом. Собрав небольшую сумку, стоит отправиться на 8 Марта в Одессу.

Традиционные места для посещения в Южной Пальмире: Потемкинская лестница, Приморский Бульвар, Дерибасовская, Оперный театр, Тещин мост, Воронцовский дворец и многое другое. С детьми обязательно стоит сходить в дельфинарий с океанариумом “Немо”, контактный зоопарк Макки-Пакки, знаменитый Одесский цирк.

На 8 марта 2019 года в Одессе запланирован сольный концерт Натальи Могилевской в Театре оперы и балета. В этот же день, только в Театре музкомедии, пройдет концерт Тины Кароль