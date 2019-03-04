Фотофакт: Три автомобиля столкнулись в Минске
- 4.03.2019, 16:56
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Один из них снес светофор.
Три автомобиля столкнулись 3 марта на круговой развязке Ванеева — Рокоссовского в столице. Об этом tut.by сообщили в ГАИ Минска.
По информации инспекторов, водитель Peugeot ехал со стороны улицы Тростенецкой в направлении проспекта Рокоссовского и на пересечении с улицей Ванеева при движении по дополнительной секции светофора с основным красным не уступил дорогу Opel Insignia, который двигался по Ванеева на зеленый сигнал светофора. От удара Opel отбросило на ехавший в попутном направлении Volkswagen Polo. Последний, в свою очередь, совершил наезд на светофорный объект.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в аварии нет.