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Фотофакт: Три автомобиля столкнулись в Минске

  • 4.03.2019, 16:56
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Фото: ГАИ Минска

Один из них снес светофор.

Три автомобиля столкнулись 3 марта на круговой развязке Ванеева — Рокоссовского в столице. Об этом tut.by сообщили в ГАИ Минска.

По информации инспекторов, водитель Peugeot ехал со стороны улицы Тростенецкой в направлении проспекта Рокоссовского и на пересечении с улицей Ванеева при движении по дополнительной секции светофора с основным красным не уступил дорогу Opel Insignia, который двигался по Ванеева на зеленый сигнал светофора. От удара Opel отбросило на ехавший в попутном направлении Volkswagen Polo. Последний, в свою очередь, совершил наезд на светофорный объект.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в аварии нет.

Фото: ГАИ Минска

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