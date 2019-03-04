«Люди покупают в рассрочку товары первой необходимости, даже просто продукты питания, носки» 5 4.03.2019, 17:46

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Фото: charter97.org

Привычка приобретать сейчас, а платить потом для отдельных бобруйчан превратилась в зависимость.

Более половины населения такого города, как Бобруйск, может пользоваться картами рассрочки при покупке товаров, пишет «Вечерний Бобруйск».

Предприниматель Елена Клейнова, по специальности – бухгалтер с большим стажем, считает, что картами рассрочки лучше вообще не пользоваться.

– Разве что в исключительных жизненных обстоятельствах, когда другого выхода нет, – говорит она. – И если уж одалживать деньги, то использовать их нужно не на удовлетворение своих потребностей, а в качестве инвестиций – например, в свое образование или бизнес.

По мнению Елены, многие белорусы не умеют контролировать свои финансовые потоки. Потому «не просто много, а слишком много людей пользуются такими картами».

– Меня шокирует и расстраивает, когда люди покупают в рассрочку товары первой необходимости, даже просто продукты питания, носки и трусы, – грустно добавляет Клейнова.