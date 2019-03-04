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У офиса Владимира Зеленского нашли прослушку

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  • 4.03.2019, 17:58
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Фото: mvs.gov.ua

На крыше жилого дома неизвестные лица установили подозрительные предметы.

Под офисом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнаружены элементы аппаратуры для прослушивания. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает liga.net.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование", - сказал Аваков.

В полиции говорят, что к ним поступило сообщение о подозрительной коробке на крыше здания по улице Белорусской.

На месте происшествия к полицейским обратился охранник Зеленского, который рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.

Предметы проверили сотрудники взрывотехнической службы - опасности для жизни людей они не представляют.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

Позже в полиции сообщили, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК.


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