Белоруса признали лучшим игроком 23-го тура чемпионата Венгрии 4.03.2019, 18:10

Фото: borsonline.hu

Футбольный клуб, за который играет Николай Сигневич, лидирует в чемпионате Венгрии.

Белорусский форвард "Ференцвароша" Николай Сигневич признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Венгрии, пишет «Прессбол».

"Ференцварош" разгромил "Диошдьери" со счетом 7:0. Сигневич оформил дубль, забив во втором поединке кряду. Белорус вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте под бурные аплодисменты публики.

Ференцварош — Диошдьери — 7:0

Голы: 1:0 — Горриаран (27). 2:0 — Варга (32, с пенальти). 3:0 — Сигневич (41). 4:0 — Варга (56). 5:0 — Сигневич (58). 6:0 — Лансафаме (83, с пенальти). 7:0 — Лансафаме (86).

"Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии, "Диошдьери" идет на предпоследнем, 11-м, месте.