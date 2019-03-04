Минск cнял ограничение на число американских дипломатов 2 4.03.2019, 18:39

Ограничение действовало с 2008 года.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом, сообщает tut.by.

В ходе встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года, и выразила надежду на то, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и Соединенными Штатами.

Стороны также обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

До встречи с Макеем заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент возложил цветы к памятнику основателям БНР Луцкевичам.