Telegraph: 300 наемников ЧВК Вагнера находятся в Ливии 4.03.2019, 18:46

Наемники оказывают поддержку командующему национальной армией.

Поддержку командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару оказывают сотни наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании. По его данным, в Африканской Республике находятся 300 российских военных, пишет РБК.

Все они размещены в Бенгази. Информацию о том, что «много бойцов ЧВК Вагнера отправились [в Ливию]», изданию также подтвердил источник, близкий к совместной ливийско-российской нефтегазовой компании.

Собеседник издания в британском правительстве заявил, что сотрудники ЧВК «почти взаимозаменяемы с [сотрудниками] ГРУ (ныне Главное управление Генштаба. — РБК)». «[В Ливии] они пытаются обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота», а также в случае захвата ливийской энергетической отрасли «могут контролировать поток нефти в южную Европу», рассказал источник Telegraph.

Ливийская национальная армия под руководством Хафтара захватывает нефтяные месторождения в рамках кампании, которая началась в январе, пишет издание. О взятии под контроль крупнейшего месторождения нефти в Ливии, Шарары (Bloomberg оценивал возможную добычу на нем в 300 тыс. баррелей в день), армия Хафтара, в частности, сообщала в феврале.