Белорусские фристайлисты завоевали еще одно золото на Универсиаде 4.03.2019, 18:52

Александра Романовская

Александра Романовская и Артем Башлаков завоевали золото Универсиады-2019 в миксте.

Белорусские фристайлисты Александра Романовская и Артем Башлаков завоевали золото Универсиады-2019 в смешанных командных соревнованиях. Серебро досталось второй сборной России, бронза — первой сборной России, сообщает "Прессбол".

Для Романовской это второе золото Универсиады в Красноярске.

Универсиада-2019. Фристайл. Смешанные командные соревнования. Суперфинал 2

1. БЕЛАРУСЬ (Александра Романовская/Артем Башлаков) 182.42

2. Россия-2 (Любовь Никитина/Станислав Никитин) 181.27

3. Россия-1 (Кристина Спиридонова/Максим Буров) 170.04