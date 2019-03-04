закрыть
4 марта 2019, понедельник, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Ученые выяснили, какие сладости лечат нервы

4
  • 4.03.2019, 18:59
  • 2,948

Американские ученые провели интересное исследование.

Ученые рассказали, какие сладости будет полезно употреблять для здоровья нервной системы, пишет politeka.net.

Американские ученые пришли к выводу, что какао может быть полезно для здоровья, поэтому его нужно употреблять, как в виде напитка, так и в составе десертов.

Последние исследования показали, что какао может быть полезно для здоровья и есть такие его свойства, которые ранее не были известны науке. Так, исследователи говорят, что самое главное свойство какао — это возможность влиять на нервные клетки. Это свойство недавно стало известно науке.

Оказалось, что напиток какао оказывает положительное воздействие на психику человека, влияет на нервную систему, помогая нервным клеткам восстанавливаться и налаживает нейронные связи в мозге, которые разрушаются в результате стрессов.

Ученые говорят о том, что польза какао несомненна, но важно также понимать, что использование этого напитка может и отрицательно влиять на организм, если пить его в больших количествах, поскольку кроме антиоксидантов и полезных веществ напиток также содержит калории, которые могут сказываться на фигуре человека, способствуя набору лишнего веса.

Поэтому исследователи говорят о том. что какао не стоит употреблять с сахаром. Сочетание этих продуктов может негативно сказаться не только на фигуре, но и на зрении человека. Такое сочетание приводит к тому, что зрение человека может нарушаться и падать.

Кроме того, содержащиеся в нём цинк и селен улучшает секрецию эндорфинов и приводят к улучшению настроения человека. Какао можно пить тем, кто вынужден отказаться от употребления кофе, поскольку он такой же вкусный, но не содержит кофеин.


популярное за неделю

Мнение

Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип
Кредитная пирамида по-белорусски
Кредитная пирамида по-белорусски Валерий Карбалевич