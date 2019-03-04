Ученые выяснили, какие сладости лечат нервы 4 4.03.2019, 18:59

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Американские ученые провели интересное исследование.

Ученые рассказали, какие сладости будет полезно употреблять для здоровья нервной системы, пишет politeka.net.

Американские ученые пришли к выводу, что какао может быть полезно для здоровья, поэтому его нужно употреблять, как в виде напитка, так и в составе десертов.

Последние исследования показали, что какао может быть полезно для здоровья и есть такие его свойства, которые ранее не были известны науке. Так, исследователи говорят, что самое главное свойство какао — это возможность влиять на нервные клетки. Это свойство недавно стало известно науке.

Оказалось, что напиток какао оказывает положительное воздействие на психику человека, влияет на нервную систему, помогая нервным клеткам восстанавливаться и налаживает нейронные связи в мозге, которые разрушаются в результате стрессов.

Ученые говорят о том, что польза какао несомненна, но важно также понимать, что использование этого напитка может и отрицательно влиять на организм, если пить его в больших количествах, поскольку кроме антиоксидантов и полезных веществ напиток также содержит калории, которые могут сказываться на фигуре человека, способствуя набору лишнего веса.

Поэтому исследователи говорят о том. что какао не стоит употреблять с сахаром. Сочетание этих продуктов может негативно сказаться не только на фигуре, но и на зрении человека. Такое сочетание приводит к тому, что зрение человека может нарушаться и падать.

Кроме того, содержащиеся в нём цинк и селен улучшает секрецию эндорфинов и приводят к улучшению настроения человека. Какао можно пить тем, кто вынужден отказаться от употребления кофе, поскольку он такой же вкусный, но не содержит кофеин.