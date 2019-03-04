Порошенко уволил Гладковского после скандала в украинской оборонной сфере 5 4.03.2019, 19:06

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Олег Гладковский

фото: inforesist

Президент Украины уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Петр Порошенко также обратился к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать скандальное расследования о коррупции в оборонной сфере, сообщает liga.net.

С должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны уволен Олег Гладковский. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время сегодняшнего выступления на Совете регионального развития в Николаеве.

Указ об увольнении был подписан утром 4 марта перед отлетом главы государства в Николаев.

"Также он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля... Публично обращаюсь с призывом к НАБУ расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "i". Если кто виноват - наказать", - добавил президент.

Сегодня вечером он намерен переговорить по телефону с руководством НАБУ.

"Президент, конечно, не суд, и мое заявление - не приговор. Но моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи", - заявил Порошенко.