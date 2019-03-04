Белоруски рассказывают о своих пенсиях: хватает только на самое необходимое 2 4.03.2019, 19:39

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Фото: KP..by

Как власти «заботятся» о самом незащищенном слое населения.

Как пожилые белорусы оценивают уровень своей жизни на пенсии? Что говорят о своих доходах и расходах? На что уходят в основном деньги у пенсионеров? Об этом Myfin.by рассказали жители столицы и регионов.

Антонина Ивановна, 72 года, жительница одной из деревень Минского района:

– Низкие, конечно, у нас, белорусов, пенсии. Трудно жить. Лично мне денег едва хватает только на самые необходимые расходы. Да и то, наверное, только потому, что дети помогают. У меня два сына и дочь. Живут они не со мной, со своими семьями, но навещают меня по выходным по очереди, помогают по дому, привозят продукты и лекарства. Помогают оплачивать расходы за воду, газ, свет, телефон. Живу я в частном доме, с газовым отоплением и водоснабжением.

За январь квартплата была 6 рублей, за газ – 34, за электричество – почти 11 рублей и за телефон 6 рублей. За все вместе вышло 57 рублей. Пенсию получила за прошлый месяц 350 рублей, трачу ее в основном на продукты, самые обычные – хлеб, молоко, творог, яйца, масло, мясо недорогое. А цены все растут с каждым днем, где там с этой пенсией за ними угнаться. Да еще на покупку тех же лекарств, без которых в мои годы не обойтись.

Стараюсь хоть что-то откладывать на черный день. Но часто приходится эти запасы доставать и тратить, например, когда огород надо вспахать весной, или ремонт по дому сделать, какую-нибудь крупную покупку совершить.

Так что живу, не заглядывая в будущее. Когда работала, не думала, что так придется экономить на пенсии.

Валентина Петровна, 80 лет, жительница Червеня:

– Пенсию я сейчас получаю 470 рублей. Раньше было меньше, просто с осени прошлого года добавили около 76 рублей после того, как мне исполнилось 80 лет. В начале же 2018 года пенсия была около 335 рублей, потом со всеми повышениями и по достижении 80 лет, стало больше. Цены, конечно, тоже выросли, так что особо эту прибавку я не почувствовала.

Вообще-то за 25 лет своей пенсионной жизни экономить и считать каждую копейку приучилась. Но денег, конечно, мало. Живу в небольшом частном доме, без удобств, с печным отоплением. Правда, в доме есть холодное водоснабжение. В свое время можно было сделать газовое отопление и канализацию, это было несколько дешевле, но тогда тоже не хватало денег, а сейчас тем более это дорого. Когда работала, казалось важным набрать побольше трудового стажа, чтоб коэффициент при выходе на пенсию был повыше.

Стажа этого у меня почти 40 лет, без трех месяцев. А пенсия все равно получилась маленькая – в последние годы в среднем около 150 долларов, да и зарплата, как у среднего служащего, всю жизнь была небольшая.

Подспорьем остается свой огород, до сих пор высаживаю и картофель, и овощи. В основном деньги уходят на продукты. По привычке веду свою «бухгалтерскую книгу», куда записываю все расходы. Так, за январь, например, на продукты ушло 105 рублей, за февраль – 104, а за декабрь прошлого года – 84 рубля.

Для отопления на сезон за 3 тонны брикета по нынешним ценам надо платить больше 110 рублей. За воду, вывоз мусора, электричество, телефон в месяц уходит в среднем 25-26 рублей. Да, еще 15 рублей плачу за помощь соцработника, которая покупает продукты, лекарства и приходит два раза в неделю. На лекарства в среднем – 20-25 рублей. За один баллон газа платила в последний раз около 13 рублей. Есть еще и другие расходы, всех не перечислишь.

Вот сейчас надо уже думать о посевной – покупать семена, удобрения. Еще потом и пахаря нанять с мини-трактором и заплатить и т.д. Вот так, мы, пенсионеры, и живем.

Светлана Александровна, 63 года, минчанка:

– Нет, прожить на эту пенсию невозможно. Я еще несколько лет работала после того, как «вошла» в пенсионный возраст. Тогда денег на жизнь хватало, но здоровье стало подводить, ушла пару лет назад с работы. Сразу радовалась – столько свободного времени, можно ездить в гости, на экскурсии и по стране, и за рубеж, в бассейн ходить, тренажерный зал, сауну.

У меня свой автомобиль. Живу с дочерью в двухкомнатной квартире. Муж 10 лет назад ушел из жизни. А потом вижу, что этих моих пенсионных доходов (около 440 рублей) вообще ни на что не хватает. Были какие-то деньги отложены, и понемногу начала я и эти неприкосновенные запасы тратить. Дачи у меня нет. Все продукты, овощи покупаю в магазинах и на рынке. Про обновку обуви и одежды как-то уже и думаешь теперь совсем иначе: да ладно, мол, обойдусь.

Раньше, когда работала, я на эти цены вообще внимания особо не обращала. Хочу сыра вкусного, колбасы, тех же конфет или зефира – беру, не глядя на цену. Хочу новую посуду – покупаю. Старый шкаф надоел – беру в магазине новый.

Теперь я на цены внимательно смотрю. И считаю, сколько и что могу себе позволить купить. И стараюсь реже в магазины ходить. И ездить больше стала на общественном транспорте, чем на своем авто.

А мечты про поездки заграницу за свой счет так остались мечтами. Хорошо, что дочь неплохо зарабатывает. Делает мне подарки – вот в Прагу купила путевку, съездили с ней вдвоем. Недавно в Москву выезжала, тоже вместе с дочерью и за ее счет фактически. Провели там несколько дней, побывали на экскурсиях, погуляли по городу. Сама я, к сожалению, не в состоянии оплачивать подобные поездки.

Вообще-то грустно это. Всю жизнь проработать, а потом жить на пенсии как, не хочу говорить «как нищий», но во всем себя ограничивая. И понимаю, что со временем траты будут еще больше. И здоровье того потребует, и цены ведь не перестанут расти. И думать о таком будущем не хочется.