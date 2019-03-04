Премьер-министр Литвы обнародовал «план-хулиган» по БелАЭС 14 4.03.2019, 19:49

3,480

Саулюс Сквернялис предлагает переделать Островецкую АЭС в электростанцию на газе.

Белорусскую АЭС стоит переделать, чтобы это была электростанция на газе. Такое предложение озвучил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который баллотируется в президенты страны, сообщает Delfi.

"Мы также видим перспективы в области обновляющейся энергетики, из-за которой страна не увязает в длящиеся сотни лет проекты. Конечно, это уже право Беларуси делать выбор: развивать одностороннюю зависимость от основанной на одной стране энергетической политике или делать стратегические изменения в сфере энергетики. Таким путем идет Литва, которая могла бы быть и хорошим примером, и выгодным партнером для Беларуси", — сказал руководитель литовского правительства.

Сквернялис уверен: это будет гарантией, что БелАЭС не начнет работать. Он добавил, что предложение связано с принятым недавно решением Конвенции Эспо.

По словам литовского премьера, такой ход поможет "исправить ошибку неправильного выбора места для развития ядерной энергетики".

Напомним, как сообщал сайт Сharter97.org, президент Литвы Даля Грибаускайте призвала закрыть БелАЭС без всяких условий.