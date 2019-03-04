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Экс-губернатор Колорадо заявил о планах баллотироваться на пост президента США

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  • 4.03.2019, 20:01
Джон Гикенлупер
Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Демократ Джон Гикенлупер поборется за президентское кресло.

Экс-губернатор штата Колорадо, демократ Джон Гикенлупер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут в США в 2020 году, сообщает "Новое время".

Об этом говорится в соответствующем видеообращении, опубликованном в Twitter.

"Я Джон Гикенлупер. Я иду в президенты, потому что мы (США - ред.) столкнулись с кризисом, который угрожает всему, что мы отстаиваем...Я баллотируюсь на пост президента, потому что нам нужны мечтатели в Вашингтоне, но мы также должны достичь своей цели", - подчеркнул он.

Гикенлупер начал политическую карьеру в 2003 году. До 2011 года он был мэром города Денвер, а потом стал губернатором штата Колорадо, в должности которого пробыл два срока.


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