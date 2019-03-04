Экс-губернатор Колорадо заявил о планах баллотироваться на пост президента США 3 4.03.2019, 20:01

Джон Гикенлупер

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Демократ Джон Гикенлупер поборется за президентское кресло.

Экс-губернатор штата Колорадо, демократ Джон Гикенлупер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут в США в 2020 году, сообщает "Новое время".

Об этом говорится в соответствующем видеообращении, опубликованном в Twitter.

It's official: I'm asking you to interview me for President. Our country is in crisis, and we need someone who knows how to bring people together and get things done. This is my record, but I've never done it alone. Join me: https://t.co/ta7aY0lTeY pic.twitter.com/HaCnK5paBU — John Hickenlooper (@Hickenlooper) 4 марта 2019 г.

"Я Джон Гикенлупер. Я иду в президенты, потому что мы (США - ред.) столкнулись с кризисом, который угрожает всему, что мы отстаиваем...Я баллотируюсь на пост президента, потому что нам нужны мечтатели в Вашингтоне, но мы также должны достичь своей цели", - подчеркнул он.

Гикенлупер начал политическую карьеру в 2003 году. До 2011 года он был мэром города Денвер, а потом стал губернатором штата Колорадо, в должности которого пробыл два срока.