Соколиная охота cтала национальным культурным наследием Словакии 4.03.2019, 20:04

Фото: depositphotos.com

Воспитание и тренировка соколов в Словакии известны больше 7 веков.

В Словакии соколиную охоту включили в национальный список нематериального культурного наследия. Теперь словацкие традиции разведения и дрессировки соколов для охоты смогут попасть со всемирный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Европульс".

Воспитание и тренировка соколов в Словакии известны больше 7 веков, а в мире – около 4 тысяч лет. Сегодня пернатые охотники в Словакии работают в аэропортах – там тренированные соколы отпугивают диких птиц от взлетно-посадочных полос, чтобы те не попали в турбины самолетов. Кроме того, тренированные соколы участвуют в «соколиных шоу» и других представлениях.

Соколиная охота как таковая уже есть в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО; она была включена туда в 2016 году по инициативе Международной ассоциации соколиной охоты и охраны хищных птиц. В этой записи указаны национальные школы разных стран: Германии, Франции, Испании, Чехии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Италии и Португалии (а также Саудовской Аравии, Монголии, Сирии и Южной Кореи).

Теперь, после того, как соколиная охота признана национальным культурным наследием в Словакии, словацкая школа тоже сможет войти в этот список национальных школ.

В прошлом году список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополнился 9 новыми объектами из стран ЕС.