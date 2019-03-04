Хуан Гуаидо рассказал о трех сценариях смены власти в Венесуэле 4.03.2019, 20:31

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Хуан Гуайдо

Фото: Zuma / TASS

Президент поделился своим видением ситуации в стране.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, видит три сценария, при которых Николас Мадуро может покинуть свой пост. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post, опубликованном в понедельник, сообщает ТАСС.

Политику был задан вопрос, видит ли он варианты развития событий, при которых Мадуро покинет свой пост без применения силы. «Мы в Венесуэле уже перепробовали все возможное: мы выходим на протесты, мы используем все возможности для мирного перехода власти. И в настоящее время я вижу три сценария», — ответил он.

Первый сценарий, по его мнению, заключается в проведении «свободных и честных выборов», второй — его Гуаидо назвал наименее вероятным в сложившейся ситуации — подразумевает «своего рода переход власти, но с частичным сохранением нынешнего режима». «Наконец, есть вариант, при котором военные могут перейти на сторону Конституции, на сторону Гуаидо и на сторону сопротивления, и это сможет остановить узурпацию власти», — полагает президент.

Собеседник Гуаидо в ответ на последнюю реплику поинтересовалась, идет ли в данном случае речь про военный переворот. «Верно, но военные переходят на сторону Конституции, так что это не военный переворот. Это прекращение узурпации власти», — ответил политик.