«В Беларуси общаться на белорусском языке – это вызов обществу» 8 4.03.2019, 21:19

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Анна Воронко

фото из личного архива

Студентка рассказала о том, как перешла на белорусский язык.

Студентка БГУ Анна Воронко выросла в семье, где большая часть разговаривала на правильном русском языке. Ее маму воспитывала бабушка, дворянка и с петербуржским акцентом, который передался дочке. Единственным представителем белорусского языка можно было считать отца, использовавшего в речи трасянку. Как девушка перешла на белорусский язык и с какими трудностями столкнулась, узнал корреспондент spektr.by.

Обостренное чувство справедливости

«Я нарадзілася ў вёсцы, таму на трасянцы размаўлялі ўсе вакол. У нашай вёсцы спецыфічная трасянка, яна больш падобная да беларускай літаратурнай мовы. Але белруская мова заўсёды быў у маім жыцці. Я ведала, калі размаўляла на рускай, што мая родная мова ўсё ж такі беларуская», – начинает рассказ Анна.

Анна Воронко / фото из личного архива

Девушка училась в русскоязычной школе в городе Свислочь. Как отмечает Воронко, маленькие города довольно специфичные, потому что жители таких местечек в большинстве своем из деревни, но всеми способами пытаются подчеркнуть, что они городские, поэтому используют в речи русский язык. Даже преподавание в школе строится на том, что учительница разговаривает по-белорусски, ученики – как захотят, их никто не заставляет общаться на белорусском.

«У мяне заўсёды было абвостранае пачуццё справядлівасці. Галоўная прычына, чаму я прыйшла да беларускасці, – гэта нават не адчуванне каранёў, а менавіта асэнсаванне таго, што беларуская мова і культура несправядліва забытыя. Мне хацелася гэта выправіць», – делится героиня. Уже в своей русскоязычной гимназии она пробовала что-то делать: немного разговаривала на мове, принципиально сдавала все ЦТ на белорусском (хотя все предметы преподавались на русском и ей было тяжелей), единственная отвечала в 11 классе на экзамене по истории на белорусском.

Показать, что ты не такой

Потом было поступление и переезд в Минск. Оказалось, что в столице разговаривают по-белорусски. И это нормально, даже круто и модно! Особенно в культурном интеллигентном кругу. Анна несколько раз пробовала перейти на белорусский язык, но это было тяжело. «Нават не таму, што страшна, што зробіш памылкі. Гэта значыць паказаць, што ты не такі. Але да мяне дайшло ўспрыманне, што гэта мая белорусский язык, гэта сапраўды маё. Што гэта правільна, калі я, беларуска, размаўляю па-беларуску – гэта ж лагічна». И в один момент она перешла на белорусский полностью.

Культурный язык – русский?

Самые близкие отнеслись переходу хорошо, потому что знали, что Анна любит белорусский язык. Мама стала пробовать общаться с ней тоже на белорусском, хотя получалось «не очень». А вот с отцом пришлось побороться. «Мой тата даволі пажылы, у яго ёсць стэрэатып, што культурны мова – руская, на ёй размаўляюць ў горадзе. У першыя месяцы ён несур’ёзна ставіўся да майго пераходу, пераконваўся, што і ў Мінску я выкарыстоўваю ў прамове беларускую. Спытаў: «Можа, не трэба?» Не таму, што не любіць белорусский язык, проста ён праўда лічыць, што гэта не дапаможа ў жыцці, абмяжуе мяне ад людзей, усе будуць смяяцца». С одним из братьев Анна до сих пор общается по-русски, иначе диалога не было бы вовсе: «Гэта балючая тэма, ён не ўспрымае тое, што мне дорага». Друзья девушки отнеслись к переменам хорошо, для некоторых это стало мотивацией подучить язык или хоть иногда, но использовать его в своей жизни.

Анна Воронко / фото из личного архива

Говорите «по-нормальному»!

Анна считает, что в Беларуси общаться на белорусском языке – это вызов обществу. «Калі ты прыходзіш кудысьці і пачынаеш разбелорусский язык па-беларуску, нават пры станоўчых адносінах ты не такі, як усе астатнія, ты іншы. Да такіх людзей ставяцца з асцярогай. На жаль, пытанне з мовай у нашай краіне палітызавана, але нельга забываць, што мова – гэта сродак стасункаў. Яны накіраваны на тое, каб аб’ядноўваць людзей, а не наадварот». Девушка полностью уверена в том, что язык находится за границами политики, взглядов, образования, общественного положения. Язык – это то, что объединяет нас как нацию.

Воронко признается, что в Беларуси тяжело жить, общаясь на белорусском языке. Тяжело в бытовом смысле. Например, несколько дней назад в банке ее попросили переписать заявление на русском языке, ни на что не ссылаясь. Просто сказали, что не примут документ. «І такое пастаянна. Заходзіш у банк, краму, дзяржаўную ўстанову, гаворыш па-беларуску і атрымліваеш эмоцыі на твары суразмоўцы тыпу «Што вы ад мяне хочаце?!» Часта просяць сказаць «по-нормальному». Бывае, некаторыя сустракаюць добрымі словамі ў мой адрас».

Однажды в магазине у нее спросили, не из Украины ли она… Бывает, что принимают за польку или украинку. Потому что существование белорусского языка в стране как-то не укладывается в головах людей. Когда они слышат что-то непохожее на русский язык, думают, что это иностранец.