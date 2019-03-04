Хуан Гуаидо вернулся в Венесуэлу 1 4.03.2019, 21:23

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Фото: epa/vostock-photo

Президент Венесуэлы вернулся в страну, несмотря на противодействие режима Мадуро.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в понедельник сообщил, что вернулся в Венесуэлу.

"Я уже нахожусь на нашей любимой земле", - написал он в твиттере, сообщает "Интерфакс".

О том, каким именно образом оппозиционер вернулся на родину, пока не известно. Власти Венесуэлы пока не подтвердили информацию о его прибытии на родину. Перед возвращением Гуаидо призвал венесуэльцев к участию в протестах.

Президент Венесуэлы выехал в Колумбию и посетил гуманитарный концерт, после которого встретился с президентами Колумбии, Чили, Парагвая и главой Организации американских государств.

Хуан Гуаидо отметил, что оставил соратникам указания на тот случай, если власти Венесуэлы попытаются задержать его.