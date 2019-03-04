Хуан Гуаидо вернулся в Венесуэлу

Хуан Гуаидо вернулся в Венесуэлу1
- 4.03.2019, 21:23
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Президент Венесуэлы вернулся в страну, несмотря на противодействие режима Мадуро.
Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в понедельник сообщил, что вернулся в Венесуэлу.
"Я уже нахожусь на нашей любимой земле", - написал он в твиттере, сообщает "Интерфакс".
О том, каким именно образом оппозиционер вернулся на родину, пока не известно. Власти Венесуэлы пока не подтвердили информацию о его прибытии на родину. Перед возвращением Гуаидо призвал венесуэльцев к участию в протестах.
Президент Венесуэлы выехал в Колумбию и посетил гуманитарный концерт, после которого встретился с президентами Колумбии, Чили, Парагвая и главой Организации американских государств.
Хуан Гуаидо отметил, что оставил соратникам указания на тот случай, если власти Венесуэлы попытаются задержать его.
#Update: Interim President Juan @jguaido singing the National Anthem of #Venezuela with the supporters outside the Maiquetia airport in #Vargas. pic.twitter.com/nJsL0bVsRd— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 4 марта 2019 г.