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Forbes назвал богатейшую женщину мира

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  • 4.03.2019, 21:36
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По оценке журнала, ее состояние превысило $49 миллиардов.

Журнал Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal Франсуазу Беттанкур-Майерс богатейшей женщиной мира. Ее семье принадлежит 33% акций косметического гиганта, пишет РБК.

Состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс журнал оценил в $49,3 млрд. Как отмечает издание, в списке богатейших людей мира она расположилась на 14-м месте. За минувший год состояние Француазы Беттанкур-Майерс выросло на 17%, или на $7,1 млрд.

Ранее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Oréal Эжена ШюллераЛилиан Беттанкур. В список богатейших людей мира она впервые попала в 1987 году, когда Forbes стал публиковать свои рейтинги.


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