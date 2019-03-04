Cколько белорусы платят за некомпетентность чиновников 4 4.03.2019, 21:38

2,003

Ошибки властей слишком дорого обходятся простым людям.

Приобрел человек землю, а оказалось, что государство забыло взыскать за нее деньги с былого хозяина. А кто-то из чиновников забыл занести арест на авто в базу, и хозяин его продал как «чистое». Ошибаются чиновники, а платят за их ошибки простые люди, сообщает «Белсат».

Айтишников приобрел участок земли под Минском, чтобы построить дом семье, а через три месяца сельисполком подал на мужчину в суд, чтобы землю конфисковать. Ведь первый собственник участка до сих пор не рассчитался за него с исполкомом.

Речь идет о Михаиле Третинникове, которого сейчас судят за мошенничество. Два года он не выплачивал рассрочки, но сельсовет этого не замечал. Господин Третинников продал землю вместе с долгами – и чиновники тоже ничего подозрительного не увидели. Наш герой Петр – уже третий владелец участка.

«Они сказали, что у них в течение этих двух лет поменялось четыре бухгалтера, поэтому, видимо, это где-то потеряли», – удивляется аргументам сельсовета в суде Петр Рашковский.

Работники Агентства госрегистрации и земельного кадастра не заметили в документах информации о рассрочке. Поэтому не наложили никаких ограничений на продажу во время регистрации. В результате исполком требовал вернуть землю ему, а деньги за нее самостоятельно выбивать из былых собственников.

Пока суд стал на сторону добросовестного покупателя. Но прокуратура против, и она может обжаловать решение. Петр не знает, чего ожидать. А его сосед успел построиться – и рискует остаться еще и без дома.

«В течение года я обязан приступить к строительству. То есть ситуация, когда я с одной стороны должен начать строиться, а с другой – в любой момент могут пересмотреть это решение», – объясняет Петр риск начинать строительство.

На суде все выглядело так, будто государственные органы за свою работу ответственности не несут. Их ошибок никто не замечает.

Госпожа Наталья из Вертелишек, что около Гродно, так же может потерять автомобиль, который приобрела у жителя Слонима.

Новое авто в октябре оформили и поставили на учет в ГАИ без проблем. А в январе получили письмо о том, что на автомобиль наложен арест еще в мае и Наталья не может им пользоваться, а должна оставить на штрафной стоянке.

До сих пор инспекторы неоднократно проверяли у Натальи документы во время поездок, и все было чисто. Ситуация выглядит сфабрикованной. Если бы женщина узнала об аресте до постановки автомобиля на учет, – сделку бы отменили.

«Сейчас, как оказалось, у этого человека нет никакого имущества, нет ничего. Можно предположить, что они придержали это дело, чтобы должник переписал все свое имущество», – не знает что уже и думать на этот счет женщина.

Наталья не понимает, как сведения об аресте могли затеряться на девять месяцев. И как иначе она могла проверить чистоту автомобиля, если не через базу ГАИ? Мгновенно она потеряла и авто, и деньги.

Гражданский кодекс позволяет привлечь государственный орган к материальной ответственности за ошибки его работников. Но есть одно обязательное условие – сначала нужно доказать, что к денежным потерям привела именно их некачественная работа.

«Сначала обращается в высший орган, и если уж высший орган не признает незаконным или считает, что правомерно данное решение, тогда у гражданина есть право обращаться в суд», – объясняет адвокат Юлия Князь.

Ведь, например, если в отношении вас отменили некий протокол или решение, то это автоматически не означает, что чиновник виноват. Только имея решение суда о незаконности его действий, можно просить и компенсацию затрат.

Пока прецедентов немного – судиться с государством мало желающих. Да и часто, как у Петра или Натальи, людям не до компенсаций. Они стремятся спасти то, что имеют.