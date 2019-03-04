The WSJ: Китай будет покупать газ у США 2 4.03.2019, 21:50

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Фото: dpa

Поставки начнутся уже в 2023 году.

Китай закупит сжиженный природный газ (СПГ) у США в рамках урегулирования торговых противоречий между странами, пишет The Wall Street Journal, (перевод - lenta.ru).

По данным издания, китайская государственная компания China Petroleum&Chemical Corp., более известная как Sinopec, заключит контракт с американской Cheniere Energy на 18 миллиардов долларов. Согласно ему, поставки начнутся в 2023 году.

Кроме того, китайская сторона самостоятельно построит СПГ-терминалы для приема и регазификации жидкого топлива. На это, по словам собеседников газеты, придется потратить еще около трех миллиардов долларов. Таким образом, общая стоимость долгосрочного контракта для Пекина составит 21 миллиард долларов.

Такая схема кардинально отличается от европейской, куда США тоже поставляют СПГ. Там строительство терминалов оплачивается продавцом, то есть американскими компаниями.

Американский газ станет конкурентом российскому топливу. В прошлом году СПГ в Китай начал поставлять «Новатэк». В декабре 2019-го ожидается окончание строительства газопровода «Сила Сибири», по которому поставлять природный (не сжиженный) газ в Китай будет «Газпром».