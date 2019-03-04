Белорусская милиция встречает 101-й день рождения на фоне скандалов 4.03.2019, 22:04

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иллюстрационное фото

Кто превращает профессию милиционера в трухлявое решето.

В течение года после празднования столетнего юбилея белорусской милиции, охранники правопорядка из Могилевской области поучаствовали в нескольких факапах, пишет mspring.online.

4 марта в Беларуси отмечается День милиции. Силовики получают в свое расположение концертные залы, официальные сайты публикуют поздравительные письма, а начальники рапортуют о выполнениях планов. Многие из сотрудников органов внутренних дел действительно делают свою работу хорошо. Однако есть и те, кто своими действиями превращает профессию милиционера в трухлявое решето.

Впрочем, у официальных милицейских лиц про скандалы говорить не принято. Если какой-то милиционер попадается на возможном преступлении, внятных комментариев от той же пресс-службы УВД Могилевского облисполкома, вероятнее всего, вы просто не дождетесь.

В День милиции вспоминаем, в каких скандалах поучаствовали силовики начиная с прошлого «дня рождения».

МИЛИЦЕЙСКИЙ МАРИНАД

В 2018 году, столетний юбилей, кроме белорусской милиции, праздновали ещё и белорусские патриоты. 25 марта в Минске прошел большой праздник в честь Дня Воли – со дня провозглашения Белорусской национальной республики прошел ровно век.

На событие массово поехали и могилевчане, только вот местные силовики отпускали их на торжества неохотно.

Утром 25 марта на выезде из города патруль ГАИ остановил микроавтобус с активистами «Движения матерей-328». 11 человек направлялись в столицу, чтобы принять участие в празднике по случаю столетия БНР. Номинальная причина милицейского вмешательства – подозрение в перевозке наркотических и психотропных веществ. Микроавтобус обыскали. Людей задержали и сопроводили в Могилевский РОВД, где продержали шесть часов, хотя по закону в таких случаях даётся не больше трех часов.

В итоге, конечно, ничего не нашли. Женщин и мужчин просто промариновали в райотделе до тех пор, пока не удостоверились, что на минский праздник люди уже просто не успеют.

В 2018 году, столетний юбилей, кроме белорусской милиции, праздновали ещё и белорусские патриоты. 25 марта в Минске прошел большой праздник в честь Дня Воли – со дня провозглашения Белорусской национальной республики прошел ровно век.

На событие массово поехали и могилевчане, только вот местные силовики отпускали их на торжества неохотно.

Утром 25 марта на выезде из города патруль ГАИ остановил микроавтобус с активистами «Движения матерей-328». 11 человек направлялись в столицу, чтобы принять участие в празднике по случаю столетия БНР. Номинальная причина милицейского вмешательства – подозрение в перевозке наркотических и психотропных веществ. Микроавтобус обыскали. Людей задержали и сопроводили в Могилевский РОВД, где продержали шесть часов, хотя по закону в таких случаях даётся не больше трех часов.

В итоге, конечно, ничего не нашли. Женщин и мужчин просто промариновали в райотделе до тех пор, пока не удостоверились, что на минский праздник люди уже просто не успеют.

ОПЕР-НАРКОКУРЬЕР

Борьба силовиков против наркотиков стала уже легендарной, а статья 328 Уголовного кодекса за сбыт, хранение или приобретения «средств расширения сознания» превратилась в грустный белорусский мем. Тем веселее вышла ситуация с оперуполномоченным Шкловского РОВД Максимом Ивановым.

В середине февраля телеграм-канал NEXTA сообщил, что витебские милиционеры взяли своего коллегу с 29,9 граммами психотропного вещества альфа-PVP. В отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Информацию о задержании подтвердила витебская милиция. УВД Могилевского облисполкома на вопросы журналистов отмолчался.

Задержанным, судя по всему, стал оперуполномоченный отдела уголовного розыска Шкловского РОВД Максим Иванов. В 2017 году юный силовик получил звание «старшего лейтенанта». Погоны ему вручил лично начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома Павел Смирнов.

От кривой дорожки парня это не уберегло. Видимо, высокого и стабильного милицейского заработка молодому оперу не хватило.

BМСТИСЛАВСКИЙ КОВБОЙ

Во второй половине февраля имиджу местной милиции прилетел ещё один удар. Правда, уже из другого райцентра.

Выяснилось, что в ноябре 2018 года в здании Мстиславского РОВД участковый инспектор милиции, младший лейтенант Николай Раев избил двух задержанных – безработного Шведкова А.М. и индивидуального предпринимателя Купчина Н.А.

Несмотря на то, что инцидент случился ещё в ноябре, контракт с милиционером расторгли только 6 февраля этого года. В связи со случившимся Мстиславский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за превышение служебных полномочией по ч. 3 ст. 426. Если вина бывшего участкового будет доказана, то ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.