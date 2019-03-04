Трамп продлил санкции против России еще на год 1 4.03.2019, 22:07

Дональд Трамп

Ограничительные меры продлеваются уже в пятый раз.

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России. введенные в 2014 году из-за агрессии против Украины, еще на один год. Об этом сообщается на сайте Белого дома, сообщает "Настоящее время".

Речь идет о санкциях, введенных указом президента Барака Обамы 6 марта 2014 года.

Эти санкции затрагивают целый ряд граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, данные меры охватывали ряд крупных предпринимателей России, несколько компаний и руководство "ДНР" и "ЛНР".

Ограничительные меры продлеваются уже в пятый раз.