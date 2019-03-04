Пенсионерка - Лукашенко: Как можно прожить на $160? 11 4.03.2019, 22:14

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Фото: tut.by

Низкую зарплату в провинции получают не только дворники, но и специалисты с высшим образованием.

Читательница «Салідарнасці» Анна Ивановна из Могилевской области написала в редакцию письмо, в котором рассказала, как помогает семье дочери выживать, и о том, что нужно сделать для того, чтобы повысить рождаемость в Беларуси.

— Ну как можно сейчас прожить на 330-400 рублей зарплаты? Как приобрести жилье тем, кто его не имеет? — недоумевает читательница.

Из новостей по телевизору женщина узнала о совещании у Лукашенко, на котором говорили о демографической ситуации в Беларуси.

— Прозвучала информация, что за последние годы у нас снизилась рождаемость и увеличилась смертность, что все больше пар решаются на рождение детей в более позднем возрасте, много разводов и др.

..Я хочу поделиться своими взглядами по этому вопросу, т.к. мне это не безразлично, хоть я уже пенсионерка. Но у меня есть дочь, которая шесть лет назад вышла замуж. Ей 31 год, живет вместе с мужем и сыном со мной в двухкомнатной квартире.

Дочь работает в учреждении культуры нашего маленького городка. Специалист, имеет высшее образование, на хорошем счету у руководства. Только вот зарплата совсем маленькая, около 330 рублей на руки выходит. Ее муж, мой зять, также работает в бюджетной организации. Его зарплата немного больше — 370-380 рублей. Примерно такая, как у меня пенсия.

Единственном внуку Анны Ивановны пять лет. Читательница пишет, что сразу после свадьбы молодая семья сняла квартиру, стала в очередь на строительство жилья.

— Для себя решили, как только приобретут себе жилье, то подумают о прибавлении в семье. Внучок хочет, чтобы у него был братик или сестричка. Все это время жили они очень скромно, экономили на себе, но сыну своему старались дать все необходимое.

Анна Ивановна помогала семье дочери чем могла. Вторая бабушка — мать зятя — тоже старается помочь по мере возможности.

— Но, как вы понимаете, с наших пенсий помочь так, как хотелось не получается. Продукты питания и лекарства недешевы, — объясняет женщина.

«Жили хорошо, мечтали о квартире, прибавлении в семье, а сейчас на грани развода»

Пару лет назад на семейном совете приняли решение: не тратить деньги на съем квартиры. И семья дочери поселилась у Анны Ивановны.

Деньги, которые тратили на оплату съемной квартиры, было решено откладывать на ремонт в новой квартире.

— В прошлом году подошла очередь на строительство жилья, предложили строиться. Пошла дочь в Беларусбанк узнать про условия предоставления кредита. Пришла хмурая, только и сказала, что нам это не по карману, —вспоминает Анна Ивановна. — Вечером пришел зять, и они ушли к себе в комнату обсуждать. Позже мне рассказали, что с учетом их доходов строительство квартиры на тех условиях (а это считаются льготные условия) они не осилят. Просто придется сидеть на воде и хлебе в буквальном смысле.

Ведь льготный кредит выдают не на всю стоимость квартиры, а только на фиксированную стоимость квадратного метра. А реальная стоимость квадратного метра на 30-40% выше. И это без отделки, пустые стены без межкомнатных дверей.

Также при предоставлении кредита, учитываются доходы семьи. А с их доходами, в лучшем случае, только на половину от стоимости квартиры могли выдать льготный кредит (который не такой уж и льготный, если подсчитать ежемесячную сумму с процентами). А на вторую половину стоимости квартиры нужно иметь собственные средства или брать кредит под коммерческий процент. От строительства жилья они отказались, впрочем, как и многие другие очередники.

Зять долгое время ходил сам не свой, подавленный. Его мечта о собственном жилье для семьи пока так и осталась мечтой. Хотел бросать свою работу и ехать на заработки в Россию, но жена не пустила, да и сын не хотел расставаться с отцом. Подумывал сменить работу, прошелся по организациям, где есть вакансии, но и там зарплаты маленькие, и он остался на своей работе.

Анна Ивановна поддерживала дочь и зятя, говорила, что еще не все потеряно, может, что-то изменится и станет реально построить себе жилье обычной семье, проживающей в маленьком городке.

— Хотя, честно говоря, сама в это не очень верила. Зять, ранее практически не пьющий, стал выпивать, и на этой почве у них в семье стали все чаще возникать ссоры. Я его понимаю, но не оправдываю. Взрослый мужчина стал опускать руки из-за того, что мало зарабатывает и не может приобрести жилье.

Я дочке говорю, чтобы не придиралась к нему, а наоборот, поддерживала. Не всем же быть начальниками или предпринимателями, а у обычных работников и специалистов в маленьких городках низкие зарплаты, и не их здесь вина. Не знаю, что дальше будет, боюсь, что они могут развестись. Жили хорошо, мечтали о собственной квартире, прибавлении в семье, а сейчас на грани развода. Как говорится, все испортил квартирный вопрос.

«Низкую зарплату в провинции получают не только дворники и уборщицы, но и специалисты с высшим образованием»

Анна Ивановна отмечает, что она описала типичную ситуацию, которая часто складывается во многих семьях.

По ее наблюдениям, ответственные семьи стоят перед выбором: либо иметь одного ребенка и вложить в него свои силы и средства, чтобы он имел необходимое и вырос достойным человеком, или двух-трех детей, которым этого необходимого будет не хватать.

— Правительство озаботилось сложной демографической ситуацией в стране, разрабатываются меры по стимулированию рождаемости. Акцент до сих пор делался на помощь многодетным семьям. А семьям с одним-двумя детьми приходится рассчитывать на собственные силы и помощь своих родителей. А есть и те, кто вообще не собирается создавать семью, пока не нагуляются, разбогатеют, обзаведутся жильем и др. А потом и рожать уже поздно.

Анна Ивановна считает, что, в первую очередь, власти должны обратить внимание на крайне низкую зарплату в малых городах и поселках, в бюджетных организациях и на предприятиях.

— Ну, как можно сейчас прожить на 330-400 рублей зарплаты? Как содержать семью? Как приобрести жилье тем, кто его не имеет? А ведь такую зарплату в провинции получают не только дворники и уборщицы, но и квалифицированные работники, и даже специалисты с высшим образованием (моя дочь тому пример). Достаточно зайти на сайт с вакансиями какого-нибудь небольшого района и посмотреть размер заработной платы.

Во-вторых, власти должны сделать строительство жилья доступным, полагает наша читательница.

— Лет 10 назад в малых городах (до 20 000 жителей) выдавали кредиты для молодых семей на 40 лет под 1% годовых. Это действительно был льготный кредит, доступный любой семье, даже с самыми низкими доходами. Сейчас особой разницы нет, что для жителей малых городов, что больших, в приобретении жилья, разве что очередь в малых городах быстрее движется.

Я, конечно понимаю, что как раньше не будет, тех льготных условий для жителей малых городов, но и как сейчас быть не должно. Нужно пересматривать условия строительства жилья, особенно в малых городах, учитывая низкие доходы работающих там людей.

Когда родители будут достойно зарабатывать, когда они будут иметь реальную возможность приобрести жилье, иметь достаточно средств для обеспечение своих детей, тогда и рождаемость будет увеличиваться. Причем рожать будут осознанно, зная, что смогут детей одеть, обуть, накормить, дать достойное образование.

Анна Ивановна хочет, чтобы ее услышали в правительстве.