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Субботники для белорусов станут обязательными

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  • 4.03.2019, 22:29
  • 4,169
Фото с сайта orshagrad.by

В чем суть новой директивы Лукашенко?

Лукашенко подписал Директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», сообщает «Белсат».

В документе изложены постановления, принятые 20 октября 2017 года во время республиканского семинара-совещания, поручения и требования Лукашенко по совершенствованию и развитию

Основными целями, которые определяют перспективные направления развития отрасли, являются повышение качества услуг и проведение справедливой тарифной политики, оказание государственной поддержки малообеспеченным и социально незащищенным категориям граждан, совершенствование работы с населением, развитие механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ, стимулирование граждан к участию в реализации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде, широкое вовлечение населения в работу по благоустройству территорий населенных пунктов.


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