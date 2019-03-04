Субботники для белорусов станут обязательными 6 4.03.2019, 22:29

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В чем суть новой директивы Лукашенко?

Лукашенко подписал Директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», сообщает «Белсат».

В документе изложены постановления, принятые 20 октября 2017 года во время республиканского семинара-совещания, поручения и требования Лукашенко по совершенствованию и развитию

Основными целями, которые определяют перспективные направления развития отрасли, являются повышение качества услуг и проведение справедливой тарифной политики, оказание государственной поддержки малообеспеченным и социально незащищенным категориям граждан, совершенствование работы с населением, развитие механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ, стимулирование граждан к участию в реализации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде, широкое вовлечение населения в работу по благоустройству территорий населенных пунктов.