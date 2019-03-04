Лучший игрок в «Тетрис» получил работу мечты 4.03.2019, 22:39

Разработчику игры понравилось то, насколько профессионально стример обыгрывает других игроков.

Один из лучших игроков в знаменитую игру "Тетрис" стример под псевдонимом Wumbotize получил забавное предложение от разработчиков Tetris 99 и самой Nintendo. Компаниям понравилось то, насколько профессионально стример обыгрывает других игроков – отныне он будет делать то же самое в Tetris 99, причем за деньги, пишет segodnya.ua.

Лига Spacestation Gaming заметила уровень профессионализма игрока, оценила его потенциал и заключила с Wumbotize контракт. После этого лига включила Tetris 99 в перечень киберспортивных игр, наряду с Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и StarCrfat.

Tetris 99 был выпущен 13 февраля для портативной игровой приставки Nintendo Switch. Обновленная классика получила элементы из модного сейчас жанра "королевской битвы" (battle royale), популяризированного многопользовательскими играми PUBG или Fortnite.