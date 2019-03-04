Украинские журналисты рассказали о роли Олега Гладковского в коррупционной схеме 4.03.2019, 22:43

Олег Гладковский

Команда Bihus.Info обнародовала третью часть масштабного расследования о коррупции в украинской «оборонке».

Команда журналистов Bihus.Info обнародовала третью часть масштабного расследования о коррупции в оборонной сфере и причастности к ней (уже уволенного/ru/news/2019/3/4/325641/) заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, сообщает "Новое время".

Согласно расследованию, Олег Гладковский стал "смотрящим" президента Петра Порошенко после Революции Достоинства. Ему передали оборонную промышленность Украины после работы на автомобильную компанию Порошенко Богдан. Он возглавил две комиссии по обороне, деятельность которых засекречена. За все четыре года в оборонке Гладковский избегал публичности и внимания СМИ.

Расследователи узнали, что Олег Гладковский получал долю с оборонных заработков, полученных его сыном Игорем и Виталием Жуковым на контрактах Укроборонпрома.

По данным Bihus.Info, директор Укроборонпрома Павел Букин отдал на "распил" группировке Гладковского-Жукова международный контракт по закупке высотомеров стоимостью в 14 млн грн, завышенный в 5-7 раз.

Речь идет о шести высотомерах начальной стоимостью менее 90 тыс. (менее 22,5 млн грн). Их стоимость после продажи через фирму-прокладку из ОАЭ выросла в 5-7 раз.

По подсчетам журналистов, чистая прибыль Гладковского и его сообщников на этом контракте составил $300 тысяч. Олег Гладковский получил $30 тысяч в качестве отката за аванс.

"Президентскому "смотрящему" за оборонкой [отдали] $30 тыс. Это судьба только от аванса за высотомеры. Как делили остаток, к сожалению, неизвестно", - резюмировали журналисты.