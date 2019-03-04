Как жители белорусского Довска помощь у Трампа просили 4.03.2019, 23:25

Дональд Трамп

Фото: flickr.com/gageskidmore

Белорусы обратились к президенту США с просьбой о помощи.

Автостанция в агрогородке Довск закрыта, но вопрос открыт, – сообщили «Белсату» в Рогачевском райисполкоме, на который жалуются жители агрогородка. Сейчас на узловой автобусной станции ни спрятаться от погоды, ни туалетом воспользоваться. Местные взялись за проблему!

На площадке перед уже бывшим Довским вокзалом - непрестанное движение общественного транспорта. На месте - неожиданность...

«Вот мы приехали, нет туалета».

«С этими сумками не знаешь, куда выйти, куда отойти, где их поставить», - жалуются пассажиры.

Здание автостанции - закрыто. Инициатор сбора подписей Алексей Павловский рассказывает:

«Потому что продали здание. Строение, предназначенное для пассажиров, на которое были потрачены деньги налогоплательщиков. Здесь также написано, что есть туалет. Теперь эта уборная, как мы видим закрыта, кассы нет, люди вынуждены справлять нужду прямо перед дверью и за контейнерами, которые выходят на здание Института картофелеводства».

Довск - это агрогородок в Рогачевском районе Гомельской области. Транспортный узел на пути крупных автомагистралей Могилев-Гомель (М8, E95) и Бобруйск-Славгород.

Ежедневно с автостанции отправляется 31 автобус... На обращение о сохранении здания в Гомельском облисполкоме активисту Алексею Павловскому объяснили причины решения:

«Низкий уровень потока пассажиров, а также стала убыточная работа пассажирского терминала, но при этом нужно выполнять социальные стандарты по транспортировке и обслуживанию населения Рогачевского района», - пояснил Виктор Горбачев, первый заместитель гомельского облисполкома.

В последние три года здание принесло более 20 тысяч рублей убытков, несмотря на уменьшение в 15 раз «Гомельоблавтотрансом» площади целевого использования. Половину здания тогда занял «Евроопт». После закрытия автостанции и увольнения кассира и уборщицы, мусор из окрестности повесили на работницу магазина.

«Мусор сейчас весь на мусорной свалке« Евроопта». Отовсюду, изо всех территорий. Утром прихожу на работу - делаю обход, прежде чем приниматься за свою работу », - рассказывает сотрудница «Евроопта».

Уволенным же женщинам работу предложили в райцентре.

«У них там зарплаты немного выше наших. Но мы отказались, потому что отсюда невозможно ездить, добираться ежедневно», - говорит Вера Кириллова, бывшая кассирша автостанции.

Возмущенные общим решением гомельской вертикали жители и транзитные пассажиры подписываются под уже очередным обращением в администрацию Лукашенко и, неожиданно...

«И к президенту США Дональду Трампу. К Трампу, потому что США оказывают помощь гуманитарную, и мы просим, чтобы здесь, у нас, на этой площадке, установили вигвам Трампа и две биотуалета», - говорит Алексей Павловский, инициатор сбора подписей.

Привыкнуть проще летом, когда тепло. А зимой ...

"Не за каждым же раз ты пришел и через 15 минут уехал. Приходится ждать и 2 часа. Если другое направление, то и 3 часа (я к сестре езжу). Это беспредел какой-то! Это не только мое мнение!»- возмущается пассажирка.

- Да-да! Мы также поддерживаем - отзываются другие пассажиры.