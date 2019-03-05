Майк Помпео: США рукоплещут действиям народа Венесуэлы 5.03.2019, 8:05

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Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

Госсекретарь США прокомментировал возвращение президента Хуана Гуаидо на родину.

Государственный секретарь США Майк Помпео поприветствовал возвращение в страну лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, сообщает Интерфакс.

Помпео сообщил, что международное сообщество в большинстве своем поддерживает Гуаидо.

"Соединенные Штаты рукоплещут действиям народа Венесуэлы, направленным на мирный демократический переход власти, и приветствуют успешные демократически усилия временного президента Хуана Гуаидо в регионе и его безопасное возвращение в Венесуэлу", - заявил Помпео.

Также госсекретарь поддержал военных Венесуэлы, которые стали на сторону Гуаидо.

22 февраля Гуаидо выехал из Венесуэлы, несмотря на судебный запрет, и посетил ряд стран Латинской Америки. По словам Гуаидо, при выезде из Венесуэлы он воспользовался помощью военных.

В свою очередь, Николас Мадуро пригрозил Гуаидо уголовным преследованием в случае, если тот вернется из Колумбии.

Несмотря на это, 4 марта Гуайдо вернулся на родину.