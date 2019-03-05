«Почему Лешу били группой, а задержан только один?» 5.03.2019, 8:37

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Фото: onliner.by

Семья погибшего в драке возле авиационной академии рассказала о трагедии.

12 ноября прошлого года слесарь «Мингаза» Алексей шел на встречу со студентом-иностранцем Рустамом, бывшим парнем его девушки Валерии. Близкие белоруса говорят, что студент не только не отставал от девушки, но и начал угрожать ее новому парню. Встреча закончилась трагично: Рустам ударил Алексея ножом, и тот скончался в больнице. Сейчас нападавший задержан, идет следствие, но родственники считают, что в смерти Леши виновен не только он один, пишет onliner.by.

На кухне у бабушки Алексея Ларисы Францевны разложены фотографии, грамоты и характеристики парня. Мама погибшего Наталья перебирает письма сына из армии и периодически плачет, поэтому просит не фотографировать ее. Отчим Леонид старается держаться, хотя нет-нет и его голос дрожит.

«Он никогда ни в каких драках не участвовал, с Лешей никогда не было проблем»

Алексей Кривошей родился и вырос в Минске, в микрорайоне Степянка. Парень окончил столичную школу №183, отучился в ПТУ на слесаря и потом устроился на работу в «Мингаз». Затем его забрали в армию — Леша попал в ВДВ.

— С Лешей я никогда проблем не знала, — тихо говорит его мама. — Он был заботливый и отзывчивый. В школе учился неплохо: средний бал был около 7. При этом он с 14 лет ходил в секцию МЧС, занимался футболом, настольным теннисом, любил мотоциклы… Потом попал в армию (он служил в Колодищах). Писал: «Мне трудновато, но я стараюсь, все будет хорошо». Обещал все перетерпеть и в итоге отслужил с отличием.

Наталья Васильевна показывает грамоту от командира войсковой части и характеристику. Парня хвалили, отмечали, что служил хорошо, дисциплинированный и ответственный. Кроме того, по мнению командира, Леша мог служить дальше в Вооруженных силах или в МЧС, МВД.

— Из армии он пришел летом 2017 года. Собирался идти служить в милицию, уже даже начал проходить медкомиссию, — объясняет бабушка. — Но у Леши были проблемы со здоровьем, ему пришлось ложиться на операцию. В приемной комиссии в МВД сказали, что после операции нужна реабилитация в течение семи месяцев. Поэтому Леше пришлось вернуться на свою прежнюю работу в «Мингаз». Мечты о милиции он не оставлял.

Бабушка, отчим и мама в один голос говорят: Леша никогда не был задирой и хулиганом.

— Чтобы он сам мог пойти на конфликт, это нет, о чем вы говорите. Когда он в военкомат ездил, даже замполит говорил о нем: мол, откуда ты взялся такой «чистенький»? Он нигде не был замечен. Чтобы мне из школы звонили, чтобы в милиции его задерживали, никаких проблем не создавал никогда, — объясняет Наталья.

— Мы за Лешу уверены были, что парень ответственный и самостоятельный, — добавляет Леонид. — Он никогда ни в каких драках не участвовал, да и подумать о том, что он куда-то полезет, мы не могли…

«Если бы его привезли в больницу на 10—15 минут раньше, были бы шансы спасти»

В тот день, 12 ноября, Наталья с Леонидом возили в поликлинику младшего сына Артема. Они открыли больничный и около 18:00 отправились домой. Через полчаса женщине позвонил друг сына Влад.

— Он сказал мне, что Леша в реанимации, мол, его избили, — объясняет женщина. — И тут же в домофон позвонил отчим Влада. Он повторил, что Леша в реанимации. У меня началась истерика. Мы быстро собрались и поехали в больницу. Его отвезли в 10-ю больницу.

— На ступеньках я встретила Влада, бросилась к нему расспрашивать: как все было, кто ударил, за что, почему? Он стоял и молчал. Из реанимационной палаты вышел врач, он уточнил фамилию и сказал: «Увы, нам спасти его не удалось», — вытирает слезы Наталья.

В это время Лариса Францевна просматривала фотографии внука на компьютере, ей позвонила невестка и сказала, что Леши больше нет. Она вызвала такси и поехала в больницу. Бабушка парня поднялась в реанимацию.

— В коридоре реанимационного отделения стоял врач. Он сказал, что Лешу спасти не удалось, так как он был доставлен в больницу в 18:19 без сознания, — объясняет Лариса Францевна. — По его словам, если бы даже там стояла целая палата реаниматологов, то даже в этом случае Лешу не удалось бы спасти. У него было ножевое ранение в живот, повреждены аорта и селезенка, а также была большая кровопотеря. Но при этом они сказали, что если бы его привезли на 10—15 минут раньше, то шанс спасти Лешу был, так как организм молодой. Потом уже мы узнали, что его били куда попало и как попало.

Лариса Францевна говорит, что нападавших задержали очень быстро, в течение часа.

— В больнице ко мне дважды сотрудники милиции подходили и успокаивали: мол, не волнуйтесь, всех задержали. Говорили, что задержали и парня, который нападал, а еще нашли и нож, которым он убил Лешу, — рассказывает она.

«До Леры серьезных отношений с девушками у Леши не было»

Родственники Леши связаны подпиской о неразглашении, поэтому о ходе следствия они говорить не могут. Но кое-какие вещи в рамках закона все же рассказывают.

С Валерией, студенткой Белорусской государственной авиационной академии, парень познакомился после 15 октября. Она родом из деревни Королищевичи Минского района. У Леши там жили бабушка и дедушка по маминой линии. Парень постоянно приезжал туда даже после смерти родственников.

— Уже потом, после похорон мы узнали, чья она дочь, где живет. До этого Леша о своей девушке ничего не говорил. Я знала, как ее зовут и что она из Королищевичей. Больше ничего. На мои расспросы он отвечал: мол, все узнаете в свое время, — говорит Наталья. — Они повстречались меньше месяца. До Леры он с девушками серьезно не встречался. Всегда говорил, что еще рано.

В этой же академии на втором курсе учился и 18-летний Рустам, который приехал на учебу из Азербайджана.

— Я так поняла, что до встречи с Лешей у них не были закончены отношения. И мне кажется, что она сама их не закончила, — объясняет Лариса Францевна. — Рагимов ее преследовал, писал и угрожал. Она об этом рассказала Леше. Он даже своим друзьям говорил, что Леру преследует бывший, угрожает. Мол, он должен как-то заступиться.

Та самая проходная авиационной академии, недалеко от которой все и случилось

До 12 ноября Леша и Рустам переписывались во «ВКонтакте» и даже встречались. Сколько раз это было, родственники не знают. Но говорят, что в один из дней в конце октября Рустам после полуночи приезжал разбираться с Лешей в Степянку. Парень тогда звонил другу, чтобы пойти на встречу вместе.

— Они тогда встретились и поговорили, но, по всей видимости, разговор не дал никакого эффекта, — считает семья парня. — Как мы поняли, Рагимов не прореагировал, он был на своей волне: мол, вот хочу встречаться с Валерией, и все. Он не искал причину в себе, он думал, что виноват кто угодно, только не он сам.

«Леша сказал, что первым бить не будет»

Похоже, конфликт не затухал. Лариса Францевна объясняет: незадолго до 12 ноября Рустам писал Леше о том, что убьет его. Об этом родственникам рассказали и коллеги по работе.

— Его коллега говорила, что в тот день Леша то ли в шутку, то ли всерьез говорил, что его хотят сегодня убить. Мол, будет встреча один на один и все такое. Говорил он это с утра, а потом повторил и в конце рабочего дня. Показал подруге телефон с угрозами, — рассказывает бабушка парня. — Девушка отговаривала его. Просила, чтобы не шел на встречу. Я не думаю, что для него эти слова звучали серьезно.

Отговаривала Лешу и Валерия. Она писала ему о том, что на встрече Рустам будет не один.

— Мне хотелось бы знать: откуда Валерии это было известно? Как и то, что он будет с ножом? — задается вопросом бабушка парня. — Я знаете за что Валерию виню? Она должна была сказать о том, что этот Рагимов к ней пристает, еще кому-то. Возможно, родителям, возможно, в академии. Но не вешать это все на Лешу… А он думал, что решит все сам. Сказал, что пойдет, что все-таки нужно поговорить.

Родные погибшего выяснили: после работы Леша поехал к проходной авиационной академии, буквально в 15—20 метрах от нее и была назначена встреча.

— Он взял с собой двух друзей. Они ничего не знали о том, что ему угрожали. Леша объяснил, что идет поговорить. При этом про встречу парней знала и Валерия, более того, она знала, где и когда она будет, — говорит Лариса Францевна. — Она почему-то не посчитала нужным туда прийти, хотя, на мой взгляд, обязана была быть там, так как Рагимова она знала и могла предотвратить трагедию.

— Уверены, Леша даже не предполагал, что все может так обернуться. Возможно, поэтому никому ничего не сказал. Друзья говорят, что перед встречей с Рустамом он сильно волновался, но сказал, что первый бить точно не будет, — продолжают родственники. — Все знали, что если Леша сказал, то так и будет. Я не хвалю своего внука, он на самом деле такой и был. Он был очень порядочный.

По словам родственников, когда парень пришел к месту встречи, то сказал друзьям, что пойдет один. Они остались поодаль.

— Как только Леша подошел к Рагимову, они поговорили совсем немного, и тот нанес ему удар ножом. Из-за микроавтобуса выскочили друзья этого парня, там было где-то десять человек. Леша обернулся к ребятам, хотел, видимо, позвать на помощь, — так описывают произошедшее родственники. — Когда подбежали Лешины друзья, то их просто не пускали к нему. Рагимов и его компания все навалились на него и избивали — били куда попало.

Сколько по времени продолжалось избиение парня и в какой момент Рустам ударил Лешу ножом, его родные сказать не могут. Факт в том, что парень поступил в больницу в коме и в себя так и не пришел.

— Потом все разбежались. Ребята отвезли Лешу в больницу и позвонили нам, — вытирает слезы бабушка погибшего. — Потом я на кладбище встретила Валерию. Она показывала мне переписку с друзьями из академии, которые говорят, что Рустам на занятиях вел себя неадекватно.

Как сообщал Следственный комитет, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Тут еще вопрос к охранникам академии. Почему никто не разнял студентов и никто из вахтеров или охранников не отреагировал на это происшествие? Почему не нажали тревожную кнопку или не вызвали сразу милицию? На этот вопрос у нас нет ответа, — разводит руками Лариса Францевна.

«Почему по делу проходит только один Рагимов?»

Семья Рустама Рагимова пыталась связаться с семьей погибшего. Но Наталья наотрез отказалась общаться с ними. Остальные ребята, которые были с нападавшим, на связь не выходили. По информации родственников, эти ребята продолжают учиться в академии.

— Мы думали, раз уж их всех так быстро задержали, доставили в опорный пункт, то и проходить подозреваемыми по делу будут все. Но все оказалось иначе. Подозреваемым проходит только Рагимов, остальные проходят не как соучастники, а как свидетели. Их всех отпустили, — говорят родственники Леши. — Почему они не проходят по уголовному делу? Участие-то принимали все, избивали Лешу все. Почему уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 139, по которой Рустаму грозит от 6 до 15 лет, а не по пункту 15 части 2 этой же статьи? В этом случае предусмотрено от 8 до 25 лет.

25 февраля Алексею исполнилось бы 22 года. Наталья и Лариса Францевна написали свои поздравления Леше в специальной группе памяти, которую создали его друзья. А вот страницу парня во «ВКонтакте» пришлось удалить.

— Там стали появляться ужасные надписи, матерные, пошлые, оскорбительные, словами не передать, — говорит бабушка парня. — Писали и матерщину, чего только не писали. Мы сделали скриншоты и передали их правоохранительным органам. Мы писали ходатайство о том, чтобы нас оградили от таких пошлостей и наказали виновных. Почему до сих пор не установили личности этих людей? Почему эти люди продолжают заходить на наши страницы?

— Как прошло это время без Леши? Держимся. Каждый день плачем и друг друга успокаиваем. И выхода не находим. Как может быть в 18 лет такая жестокость? Он сказал, что убьет, — он сделал. А человек погиб ни за что и ни за кого. Почему? — вытирают слезы мама и бабушка.

Официально

Как рассказали Onliner в Следственном комитете Беларуси, расследование уголовного дела продолжается.

— Уже получено заключение ряда экспертных исследований. О завершении расследования сообщим дополнительно, — отметила официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.