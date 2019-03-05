Николай Ходасевич: Румас уходит, я пойду на выборы АБФФ 5.03.2019, 9:13

Николай Ходасевич

Фото: footbik.by

Белорусский журналист решил возглавить федерацию футбола.

О решении Николая Ходасевича пишет издание tribuna.com.

«27 марта состоится отчетно-выборная конференция Ассоциации БФФ. Сергей Румас уходит. У нас а выборы на носу. Виталий Кутузов изъявил желание участвовать в этой предвыборной кампании. А больше ни об одной кандидатуре не заявлено. Возможно, мы узнаем об этих людях в ближайший четверг, когда будет последний срок подачи документов.

Так вот. Я пойду на выборы АБФФ. С вашего разрешения, с вашего позволения и с вашей поддержкой. Если вы будете активно лайкать и подписываться на мой канал. Вместе сделаем крутую предвыборную программу.

Первый тезис – давайте сделаем премьер-лигу, о которой давно говорим. АБФФ все время открещивается от этого, предлагая все делать клубам. Клубы наши самостоятельно ничего сделать не могут. Более 80 процентов клубов инертно прожигают жизнь. У них нет никакой философии, никакого стремления. Нужно собрать всех, обозначить и запустить премьер-лигу. Причем она не будет по канонам российской. У нас другая история.

Все, что происходит в Беларуси, не имеет аналогов в мире. Рассказываю на пальцах. «Славия», «Гомель» и «Нафтан». Их основные спонсоры из одной отрасли. Как они могут сражаться друг против друга? Собираем все крупные предприятия Беларуси, которые поддерживают футбол. Составляем бюджет премьер-лиги. Демократичным путем проанализируем, сколько команд должно быть в лиге. Каждый клуб получает стабильный гарант в начале года. Это исключает варианты банкротства и снятие с чемпионата.

Дальше вводим потолок зарплат, чтобы деньги не разбазаривали. Если хотите быть круче, чем другие, научитесь зарабатывать. Мы даем только гарантию, дальше трудитесь сами для своего блага. Мы должны преподнести футбол в лучшем виде, чего не происходило давно. Премьер-лига это сделает», – заявил Ходасевич.