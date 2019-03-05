Подполковник милиции в запасе: Доверять им я бы не стал 3 5.03.2019, 9:34

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Архивное фото belta.by

Чего желают милиционерам жители белорусской столицы?

Вчера в Беларуси отмечали День милиции.

О доверии к отечественной милиции журналисты «Белсата» поговорили с подполковником милиции в запасе, исполняющим обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николаем Козловым:

«Думаю, что доверять я бы не стал, потому что на сегодня, на мой взгляд, милиция выполняет более репрессивную функцию, чем правоохранительную. Мы это видим из тех публичных скандалов, о которых читаем в Интернете, что сотрудникам милиции ставиится план по штрафам, по поиску нарушений, и это по всей стране. Мы видим, что такая вещь, как предупреждение просто исключена из жизни милиции. Милиция просто занимается сбором денег. […] Хороший сотрудник всегда придет на помощь. Но мы знаем как такие, так и другие ситуации (продолжение разговора – в сюжете)…»

А чего желают милиционерам жители столицы? Об этом – смотрите в видеоматериале.